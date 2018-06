Στους 65 οι νεκροί απο το ηφαίστειο στη Γουατεμάλα - Χιλιάδες οι εκτοπισμένοι

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός στη Γουατεμάλα από την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο. Η τελευταία καταμέτρηση των αρχών κάνει λόγο για 65 νεκρούς, αφού τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τη Δευτέρα πολλά απανθρακωμένα πτώματα.

Η έκρηξη του ηφαιστείου, ο κρατήρας του οποίου βρίσκεται σε υψόμετρο 3.763 μέτρων και απέχει 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα έχει αναγκάσει τις αρχές να απομακρύνουν 4.500 άτομα που ζουν σε κοντινά χωριά γύρω από τον κώνο, καθώς συνεχίζει να ρέει λάβα και να εκτοξεύεται ηφαιστειακή τέφρα η οποία έχει εξαπλωθεί σε τεράστια έκταση, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τον Νταβίντ δε Λεόν, εκπρόσωπο της υπηρεσίας Εθνικού Συντονισμού για την Αντιμετώπιση Καταστροφών έχουν καταμετρηθεί επίσης 46 τραυματίες, περίπου οι μισοί από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση.

«Υπάρχουν αγνοούμενοι, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσοι», δήλωσε από την πλευρά του ο διευθυντής της CONRED, ο Σέρχιο Καμπάνιας. Μόλις μερικές ώρες νωρίτερα, ένας προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 33 νεκρούς.

Στο Σαν Μιγκέλ Λος Λότες, ένα μικρό χωριό που καταστράφηκε ολοσχερώς, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι βρέθηκε μπροστά σε σεληνιακό τοπίο, με ερείπια ισοπεδωμένων σπιτιών και πτώματα ανθρώπων και κατοικίδιων ζώων, καλυμμένα από λάσπη και στάχτες που ακόμη κάπνιζαν.

Η Εουφέμια Γκαρσία, 48 χρονών, σώθηκε χάρη στον άνδρα της που την ανάγκασε να εγκαταλείψει το σπίτι. Τώρα όμως αναζητεί τους τρεις γιους της, τη μητέρα της, τα αδέλφια και τα ανίψια της. «Δεν ήθελα να φύγω, ήθελα να γυρίσω πίσω και δεν έκανα τίποτα για να σώσω την οικογένειά μου», θρήνησε η γυναίκα.

«Αν γλιτώσουμε τώρα, θα μας σκοτώσει μια άλλη έκρηξη», είπε ο 52χρονος Εφρέν Γκονσάλες, που έχει βρει καταφύγιο στο Εσκουιντλάν, κοντά στο Ελ Ροδέο, το χωριό που υπέστη τη μεγαλύτερη καταστροφή από την έκρηξη. Ο Εφρέν πρόλαβε και έφυγε με τη γυναίκα του, κρατώντας στην αγκαλιά του το μωρό τους, πριν η λάβα καταπιεί το σπίτι τους. Τα άλλα δύο παιδιά του, ο γιος του, 10 ετών, και η κόρη του, 4 ετών, αγνοούνται.

Πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα ή αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν ένα τεράστιο νέφος ηφαιστειακής τέφρας που κατεβαίνει από το ηφαίστειο και καλύπτει τον δρόμο ενώ κάτοικοι, καλυμμένοι από τη στάχτη, και μέλη των σωστικών συνεργείων τρέχουν να φύγουν για να σωθούν.

WATCH: Police in Guatemala attempt to outrun a volcanic eruption, only to fail miserably. #GuatemalaVolcano pic.twitter.com/NboqzIE5wC