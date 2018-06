Γουατεμάλα: Στους 62 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο

Στους 62 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο στη Γουατεμάλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό κυβερνητικού αξιωματούχου.

Μόλις 13 από τους νεκρούς έχουν ταυτοποιηθεί έως τώρα, δήλωσε η Μίρνα Ζελεντόν, μια εκπρόσωπος του εθνικού ιατροδικαστικού ινστιτούτου της χώρας στο πρακτορείο Ρόιτερς.

Από την καταστροφή αυτή έχουν επηρεαστεί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, περίπου 2 εκατομμύρια κάτοικοι. Μετά τη νέα έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί, ένα καυτό ποτάμι λάσπης, στάχτης και αερίων κατέβηκε από τις πλαγιές του ηφαιστείου και ανάγκασε τους διασώστες να σταματήσουν προσωρινά τις έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων στο χωριό Ελ Ροντέο.

Η πρωινή έκρηξη διέκοψε τις προσπάθειες διάσωσης και στη νότια πλευρά του Φουέγκο, που στα ισπανικά σημαίνει "Φωτιά".

Μία ημέρα μετά τη μεγαλύτερη έκρηξη των τελευταίων 40 ετών, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας προσπαθούσαν να σκουπίσουν το παχύ στρώμα στάχτης από τους δρόμους και τις ταράτσες. Κλήθηκαν τεχνικοί στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης για να καθορίσουν αν είναι ασφαλές για να επαναλειτουργήσει.

"Το τοπίο στο ηφαίστειο έχει αλλάξει τελείως, τα πάντα καταστράφηκαν ολοσχερώς", είπε ο ηφαιστειολόγος Γκουστάβο Τσίγκνα.

Το Φουέγκο, ένα από τα πολλά ενεργά ηφαίστεια της Κεντρικής Αμερικής, βρίσκεται κοντά στην αποικιακή πόλη Αντίγκουα, που έχει κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας από την UNESCO και έχει γλιτώσει από πολλές εκρήξεις τους τελευταίους αιώνες.

Περίπου 300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί αφότου ξεκίνησε η δραστηριότητα του ηφαιστείου, στέλνοντας τέφρα και καπνό σε ύψος έως και 10 χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα να καλυφθούν με στάχτη πολλές γύρω περιοχές.

Ο Νταβίντ δε Λεόν, ο εκπρόσωπος της Conred, είπε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, που είχαν διακοπεί τη νύχτα για λόγους ασφαλείας, ξανάρχισαν με την αυγή. Στις επιχειρήσεις μετέχουν αστυνομικοί, στρατιώτες και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.

Στο Σαν Μιγκέλ Λος Λότες, ένα χωριουδάκι που καταστράφηκε ολοσχερώς, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε ένα σεληνιακό τοπίο, με ερείπια ισοπεδωμένων σπιτιών και πτώματα ανθρώπων και ζώων, καλυμμένα από λάσπη και στάχτες που ακόμη κάπνιζαν.

Οι εικόνες που μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια έδειχναν ένα τεράστιο νέφος ηφαιστειακής τέφρας να κατεβαίνει από το ηφαίστειο και να καλύπτει τον δρόμο ενώ κάτοικοι, μαύροι από τις στάχτες, και διασώστες προσπαθούσαν να φύγουν τρέχοντας.

Η έκρηξη του Φουέγκο προκάλεσε τη διακοπή της λειτουργίας του μοναδικού διαδρόμου του διεθνούς αεροδρομίου της πρωτεύουσας. Ο διάδρομος έκλεισε εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας, για να μην κινδυνεύσουν τα αεροσκάφη και το επιβατικό κοινό, εξήγησε η υπηρεσία.

Ο διευθυντής της Conred Σέρχιο Καμπάνιας εξήγησε ότι τα περισσότερα θύματα παγιδεύτηκαν από τη λάβα που κατέβαινε με μεγάλη ταχύτητα από το ηφαίστειο.

Η έκρηξη διήρκησε περισσότερες από 16 ώρες αλλά "είναι πιθανή μια νέα ενεργοποίηση", προειδοποίησε ο Εθνικό Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας, συστήνοντας να ληφθούν αυστηρά προληπτικά μέτρα στην περιοχή αυτή.

"Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο", είπε η Αούρα Κονκομπάρ, 38 ετών, από το Ελ Ροντέο, που σώθηκε σαν από θαύμα μαζί με δέκα μέλη της οικογένειάς της.

Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας Τζίμι Μοράλες κήρυξε τριήμερο πένθος στη χώρα. Είπε επίσης ότι οι πρόεδροι του Μεξικού, της Ονδούρας και του Ελ Σαλβαδόρ, καθώς και ένας εκπρόσωπος του γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τον πήραν τηλέφωνο για να του εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και να του δηλώσουν ότι είναι πρόθυμοι να παράσχουν βοήθεια στους πληγέντες.

Εργαζόμενοι και φιλοξενούμενοι απομακρύνθηκαν από το θέρετρο La Reunion, όπου βρίσκεται ένα γήπεδο γκολφ, κοντά στην Αντίγουα. Βίντεο που κυκλοφορεί στο Twitter εικονίζει μια πυκνή στήλη ηφαιστειακής τέφρας να υψώνεται πάνω από το κλαμπ του γκολφ. Η λάβα ρέει στην άλλη πλευρά του ηφαιστειακού κώνου.

Τα τεράστια νέφη ηφαιστειακής τέφρας είναι ορατά από πολλές περιοχές της χώρας και ποσότητες στάχτης έπεσαν σε τέσσερις επαρχίες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Αξιωματούχοι ωστόσο προέτρεψαν τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Ο Νταβίντ δε Λεόν, εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας πρόληψης καταστροφών, εξήγησε ότι απλά άλλαξε κατεύθυνση ο άνεμος.

