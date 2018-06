We have already eaten the camel, σύντροφοι

του Τάσου Ευαγγελίου

Ψάχνουν άλλοθι για να ψηφίσουν τα, για μια ακόμη φορά τελευταία μέτρα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν «μασάζ» από τους συναρμόδιους υπουργούς προκειμένου να ρίξουν στάχτη στα μάτια των ψηφοφόρων.

Ποντάροντας για μια ακόμη φορά στο γνωστό παιχνίδι των «αντιδράσεων» και της έκφρασης «αντιρρήσεων» ετοιμάζονται να κάνουν την καρδιά τους πέτρα και να ψηφίσουν τα νέα προαπαιτούμενα που θα έρθουν στη Βουλή, πριν την 14η Ιουνίου, όπως είχε δηλώσει ο Νίκος Βούτσης.

Φίλης, Μάρδας και άλλοι βουλευτές ζήτησαν ενημέρωση προκειμένου να ξέρουν τι θα ψηφίσουν, αλλά στόχος είναι να εκφράσουν κάποιες αντιρρήσεις και εν συνεχεία να τις μεταφέρουν μέσω διαρροών προς τα έξω για να γίνουν γνωστές στους ψηφοφόρους.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην πλειοψηφία τους δεν γνωρίζουν τον χρόνο των εκλογών και μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο του, συνεπικουρούμενο από τους υπουργούς να δηλώνουν με κάθε τρόπο πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όμως ουδείς πιστεύει επί της ουσίας πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Οι περισσότεροι θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι οι εκλογές θα είναι πρόωρες. Και αγωνιούν για την επανεκλογή τους που διαρκώς δυσκολεύει. Γνωρίζουν πως αν είναι δεύτερο κόμμα οι μισοί περίπου δεν θα είναι στη Βουλή ενώ οι υπουργοί και τα μέλη της κυβέρνησης θεωρούνται ισχυρότερα χαρτιά στην αρένα των εκλογών.

Για το λόγο αυτό επιδιώκουν να εμφανισθούν ως... αντιρρησίες αλλά μέχρι ενός σημείου, αφού δεν υπάρχει περίπτωση να καταψηφίσουν τα μέτρα που έρχονται. Ακόμη και αν χρειαστεί να ψηφίσουν εκ νέου τον νόμο Κατρούγκαλο για τις μειώσεις των συντάξεων, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό και δεν έχει διαψευστεί επισήμως.

Το έχουν πράξει άλλωστε τόσες φορές τα τρία τελευταία χρόνια που ακόμη και η γκρίνια τους δεν αποτελεί είδηση. Στελέχη όπως ο Νίκος Φίλης αποτελούν μόνιμους επικριτές της κυβερνητικής πρακτικής, στηλιτεύουν τη στροφή από τα αριστερά προς τη σοσιαλδημοκρατία, όμως στο τέλος της ημέρας, την κρίσιμη ώρα λένε ΝΑΙ σε ΌΛΑ.

Κατ επέκταση το σημερινό μασάζ είναι επικοινωνιακού περιεχομένου. Μια παραχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και του Μεγάρου Μαξίμου, που όμως αρνήθηκε τη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μάλιστα στη συνάντηση σήμερα δεν θα είναι ο Γιάννης Δραγασάκης και η επί των συντάξεων αρμόδια υπουργός Έφη Αχτσιόγλου.

Ως εκ τούτου το ενδιαφέρον μετριάζεται εκ των προτέρων. Άλλωστε το Μαξίμου έχει στείλει το δικό του μήνυμα. «Είναι τα τελευταία μέτρα πριν την έξοδο από το Μνημόνιο» έχει ειπωθεί κατ επανάληψη τις τελευταίες ημέρες με το κατάλληλο κλείσιμο του ματιού τόσο προς τους βουλευτές όσο και προς διάφορες κοινωνικές τάξεις στις οποίες υπόσχονται τα πάντα. Ειδικά στους συνταξιούχους.

«Τον φάγαμε τον γάιδαρο και έμεινε η ουρά» είναι το μότο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή σε ελεύθερη, πρωθυπουργική μετάφραση «We have already eaten the camel, now there is the queue».