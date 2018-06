Ντ. Τραμπ: Έχω κάθε δικαίωμα να δώσω χάρη στον εαυτό μου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως δεν έχει κάνει τίποτα επιλήψιμο, ωστόσο ο νόμος του δίνει την εξουσία να δώσει χάρη στον εαυτό του, απηχώντας το επιχείρημα που προέβαλαν οι δικηγόροι του σε υπόμνημα προς τον ειδικό εισαγγελέα που διερευνά ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, που δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Όπως έχουν δηλώσει πολλοί νομομαθείς ακαδημαϊκοί, έχω το απόλυτο δικαίωμα να δώσω ΧΑΡΗ στον εαυτό μου, αλλά γιατί να το κάνω αυτό αφού δεν έχω κάνει τίποτε επιλήψιμο; Εν τω μεταξύ το χωρίς τέλος Κυνήγι Μαγισσών, του οποίου ηγούνται 13 πολύ Θυμωμένοι και Με Σύγκρουση Συμφερόντων Δημοκρατικοί (& άλλοι) συνεχίζεται μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!