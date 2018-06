Summer in the City

Της Μαριάνας Σκυλακάκη

Καλωσορίζουμε το καλοκαίρι και επισήμως, με το πρώτο weekend edition της αθηΝΕΑς για τη σεζόν που έχει θέατρο, Κουφονήσι, μαλαγουζιά, λίγο σπιτικό frozen yoghurt, πολύ θερινό σινεμά και... Led Zeppelin! Κι αν όλα αυτά σας ακούγονται λίγο αντιφατικά, δεν πειράζει. Έτσι είναι τα καλύτερα καλοκαίρια. Μπορεί στα μάτια των άλλων να μη φαίνονται εσωτερικά συνεπή, όμως είναι, αφού ακολουθούν μόνο τις δικές μας, προσωπικές, επιτακτικές ανάγκες. Κάθε ένας από εμάς μπορεί να διαμορφώσει διαφορετικά το καλοκαίρι του στην πόλη. Άλλωστε, για καλή μας τύχη, η Αθήνα την καλοκαιρινή σεζόν προσφέρει απλόχερα έναν τεράστιο πλούτο ερεθισμάτων, εμπειριών, στιγμών. Όταν λοιπόν ο Γιώργος Μουχταρίδης μοιράστηκε μαζί μου την ιδέα του να... μεγαλώσουμε λίγο το καλοκαίρι όλων μας μέσα από την πρωτοβουλία που σας ανακοίνωσε χθες από τη στήλη του "The Bright Side of the Road", πραγματικά ενθουσιάστηκα! Περιμένουμε τις σκέψεις σας με ανυπομονησία. Ως τότε... καλοκαίρι.

