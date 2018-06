Εκκενώνεται ο σταθμός Holborn στο Λονδίνο - Αναφορές για άνδρα που απειλεί με μαχίαρι

Ένας άνδρας που έφερε μαχαίρι σήμανε συναγερμό στον σταθμό Holborn του μετρό στο Λονδίνο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες, σύμφωνα με βρετανικά μέσα, εκκενώνουν και τους δρόμους γύρω από τον σταθμό.

Σημειώνεται πως οι αρχές φαίνεται πως έχουν προχωρήσει στην σύλληψη ενός 33χρονου άνδρα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες ενώ υπάρχουν και πληροφορίες για την ύπαρξη ύποπτου αντικειμένου.

#BREAKING A suspicious man has been detained after reports he was in possession of a knife at Holborn Tube station in London. The station has been evacuated following the discovery of a suspicious item. pic.twitter.com/2m4R9GoKuw