Ο Τραμπ τα έβαλε και με... την ομοσπονδιακή νομοθεσία

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του για τα στοιχεία της απασχόλησης που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ και τουίταρε την ανυπομονησία του.

«Ανυπομονώ για τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν για την απασχόληση, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Looking forward to seeing the employment numbers at 8:30 this morning.

Το tweet του Αμερικανού προέδρου προηγήθηκε κάτι παραπάνω από μια ώρα της επίσημης ανακοίνωσης των στοιχείων, με ορισμένους να υποστηρίζουν πως πρόκειται για σημαντική παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας για το σχολιασμό κρατικών οικονομικών στοιχείων πριν τη δημοσίευσή τους.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι οργανισμοί που εκδίδουν τα στοιχεία πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται κατάλληλα βήματα για να αποφευχθεί η προδημοσιοποίηση ή η προγενέστερη χρήση. Εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος αποκάλυψης ή χρήσης, επιτρέπεται η πρόωρη πρόσβαση.

Οι εκτελεστικοί υπάλληλοι του εκάστοτε οργανισμού δεν επιτρέπεται να σχολιάζουν δημοσίως τα στοιχεία τουλάχιστον μέχρι μία ώρα μετά την επίσημη ώρα ανακοίνωσης. Ωστόσο, υπάρχουν δυο αμφισβητούμενα σημεία: πρώτον, αν ο Τραμπ θεωρείται «εκτελεστικός υπάλληλος του οργανισμού» και δεύτερον αν το tweet χωρίς νούμερα μπορεί να ερμηνευθεί ως «σχόλιο».

Ο Jason Furman, πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Συμβουλίου του Μπάρακ Ομπάμα, τόνισε πως ο Τραμπ δεν πρέπει να ξανά έχει πρόσβαση στα στοιχεία, ενώ ο Austan Goolsbee, επίσης πρώην σύμβουλος του Ομπάμα, επέδειξε πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα. Αν δεν ήταν οποιοσδήποτε άλλος, τώρα θα είχε ένα πολύ ωραίο ραντεβού με το FBI ή τη SEC (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ), πρόσθεσε ο ίδιος.

It’s classified information. The CEA gets the number the day before and even internally can only discuss the info on an encrypted line before release. https://t.co/ykiw5CM2nS