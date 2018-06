Η Google κατηγορεί την Wikipedia για βανδαλισμό με αφορμή ένα tag

Η Google κατηγορεί την Wikipedia για "βανδαλισμό" με αφορμή την ανάρτησή της για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα της Καλιφόρνιας στην οποία περιλαμβανόταν η ετικέτα (tag) "ναζισμός".

Όλα ξεκίνησαν όταν ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών της Καλιφόρνιας, Κέβιν Μακ Κάρθυ, πρόσεξε την ετικέτα αυτή. Με μια ανάρτησή του στο Twitter κατηγόρησε την Google κάνοντας λόγο για "ντροπή".

Η Google απάντησε άμεσα ζητώντας συγνώμη, επισημαίνοντας όμως πως δεν προήλθε από "χέρι υπαλλήλου" της αλλά επρόκειτο για "βανδαλισμό" για τον οποίο ευθύνεται κάποιος χρήστης της Wikipedia. "Έχουμε συστήματα που προλαμβάνουν τέτοια περιστατικά, αλλά περιστασιακά μπορεί να συμβούν και λάθη, όπως σε αυτή την περίπτωση", πρόσθεσε η εταιρεία.

We regret that vandalism on Wikipedia briefly appeared on our search results. This was not the the result of a manual change by Google. We have systems in place that catch vandalism before it impacts search results, but occasionally errors get through, and that happened here.