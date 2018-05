Λάρισα: Την 110 Πτέρυγα Μάχης επισκέφτηκαν ο Π. Καμμένος και ο Τζ. Πάιατ

Στις εγκαταστάσεις της 110 Πτέρυγας Μάχης στη Λάρισα βρέθηκαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, με τον Αμερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ, όπου πραγματοποίησαν συνάντηση με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Καμμένος, σε δήλωσή του, αναφέρθηκε στην σημασία της παρουσίας του Αμερικανού πρέσβη στις εγκαταστάσεις της 110 Πτέρυγας Μάχης, λέγοντας πως «αποδεικνύει τη στρατηγική συνεργασία της χώρας μας με τις ΗΠΑ και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά και στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ισχυρού άξονα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου».

Όπως σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, πρόκειται για έναν άξονα συνεργασίας όπου «η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο προς τα νότια με στενές σχέσεις μέσω Κύπρου με το Ισραήλ, την Ιορδανία την Αίγυπτο, αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

Επίσης ο κ. Καμμένος αναφέρθηκε στον ρόλο της βάσης της Σούδας, τονίζοντας πως είναι το κύριο λιμάνι της συμμαχίας στη Μεσόγειο, ενώ μίλησε και για την 110 Πτέρυγα Μάχης της Λάρισας επισημαίνοντας πως «μετατρέπεται σε ένα αεροπορικό κέντρο που όχι μόνο έχει σαν στόχο την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακαιρεώτητας, αλλά και τη στήριξη της συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Καμμένος είπε πως ο ίδιος άξονας σταθερότητας προς τα βόρεια επεκτείνεται με τις χώρες της Βαλκανικής, «με τις οποίες η Ελλάδα στήνει στενές σχέσεις σε επίπεδο στρατιωτικό, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα η ειρήνη και η σταθερότητα να επεκταθεί στις περιοχές που υπάρχει αστάθεια».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας αλλά και της ενέργειας «δίνει νέες δυνατότητες για τη χώρα» και πρόσθεσε πως «σε λίγο καιρό η Ελλάδα γίνεται χώρα παραγωγός φυσικού αερίου και αργότερα ίσως πετρελαίου, γι' αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία η στενή συνεργασία και η ασφάλεια που παρέχει η παρουσία των ΗΠΑ».

Τέλος, σε ερώτηση ποιος θα είναι ο ρόλος της αεροπορικής βάση στη Λάρισα, ο κ. Καμμένος απάντησε ότι η «110 Πτέρυγα Μάχης θα αποτελέσει μία από τις βάσεις της συνεργασίας μας με τις ΗΠΑ».

Για τη σημασία της αεροπορική βάσης της 110 Πτέρυγας Μάχης στη Λάρισα στον τομέα της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή αναφέρθηκε, σε δήλωσή του ο Αμερικανός πρέσβης.

Ο κ. Πάιατ ευχαρίστησε για τη συνεργασία που υπάρχει με το προσωπικό της 110 Πτέρυγας Μάχης, ενώ σχετικά με την υπόθεση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ9 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση, σημείωσε πως πρόκειται «για μία επίδειξη της εμβάθυνσης της συνεργασίας σε ασφάλεια και άμυνα, όπως είχαν συζητήσει ο Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο Οκτώβριο».

Ο Αμερικανός πρέσβης τόνισε «αναδεικνύεται, επίσης, ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας, ως ισχυρός σύμμαχος αλλά και ως χώρα που έχει δυνατότητες και άριστη γεωγραφική θέση» για να συμπληρώσει ότι «η αμερικανική κυβέρνηση συνεργάζεται με τους Έλληνες συμμάχους με όρους βοήθειας διατήρησης της ασφάλειας και της σταθερότητας στο Αιγαίο και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο».

