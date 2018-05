Τ. Ερντογάν: Δεν υπάρχει σχεδόν κανείς στον κόσμο σαν κι εμένα

Κλιμακώνει τη ρητορική του ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενόψει των επικείμενων εκλογών της 24ης Ιουνίου, ο οποίος σήμερα έπλεξε το εγκώμιο... του εαυτού του, δηλώνοντας ότι σε αντίθεση με τον ίδιο οι περισσότεροι ηγέτες στον κόσμο πέρασαν και αντικαταστάθηκαν.

«Είμαι ένας από τους μακροβιότερους ηγέτες στον κόσμο. Οι περισσότεροι ήρθαν και έφυγαν, αντικαταστάθηκαν. Εννοώ ότι με την εξαίρεση του Ρώσου Πούτιν, δεν υπάρχει σχεδόν κανείς στον κόσμο σαν κι εμένα», είπε συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Τουρκίας.

"I'm one of the most senior leaders in the world, most has come and gone and replaced. I mean, with the exception of #Russia's Putin, there is almost no other senior leader like me in the world" says #Turkey president #Erdogan pic.twitter.com/pqwLrGECh6