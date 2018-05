Πέντε οι μνηστήρες για τα ΕΛΠΕ, δύο τα ισχυρά ονόματα

Του Γιώργου Φιντικάκη

Δύο ονόματα ξεχωρίζουν ανάμεσα στα συνολικά πέντε που εξέφρασαν χθες ενδιαφέρον στο ΤΑΙΠΕΔ για την εξαγορά του 50,1% των ΕΛΠΕ, συν του μάνατζμεντ. Αυτά της ολλανδικής Vitol, και της ελβετικής Glencore, των δύο μεγαλύτερων traders πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. <b>Γράφει ο Γιώργος Φιντικάκης.</b>

Αμφότερες κατέχουν διυλιστήρια και πετρελαικές εταιρείες ανά τον κόσμο, και έχουν την οικονομική επιφάνεια να καταβάλουν ποσά 1,1 -1,2 δισ ευρώ, όσο αποτιμάται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το 50,1% του ελληνικού ομίλου. Αμφότεροι συνεργάζονται από παλιά με τα ΕΛΠΕ, είναι από τους βασικούς traders που προμηθεύουν με πετρέλαιο την ελληνική εταιρεία, και είχαν παλαιότερα παίξει κομβικό ρόλο τόσο στην ελληνική κρίση του 2012, όσο και στην αντικατάσταση των παρτίδων του Ιράν.

Από εκεί και πέρα, οι άλλοι τρεις ενδιαφερόμενοι, είναι η Alrai Group Holdings από το Ιράκ, η Gupta Family Group Alliance (βρετανικής ιδιοκτησίας ενός ινδικής καταγωγής επιχειρηματία από τη Ν. Αφρική) και το σχήμα της Carbon Asset Management (επενδυτικός βραχίονας της Al Shaheen) με την Alshaheen από το Κατάρ.

Στο ΤΑΙΠΕΔ εκφράζουν αισιοδοξία για την έκβαση του διαγωνισμού, γνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες. Δύσκολα θα βρεθούν πολλές πρόθυμες εταιρείες, να καταβάλουν τέτοια ποσά για έναν ελληνικό όμιλο διύλισης, του οποίου η κεφαλαιοποίηση, έκλεισε χθες στα 2,19 δισ ευρώ.

Και μπορεί τα ΕΛΠΕ να είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος για τα ελληνικά δεδομένα, ωστόσο για τα διεθνή, δεν είναι παρά μια «μικρομεσαία» περιφερειακή δύναμη. Κατάσταση που αφενός επιβάλει την ένταξή τους σε ένα μεγαλύτερο διεθνοποιημένο όμιλο, προκειμένου ακριβώς να ανεβούν κατηγορία, και να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που διανοίγονται στη ΝΑ Μεσόγειο, αφετέρου όμως περιορίζει τις προσδοκίες για τον αριθμό των εταιρειών που θα δεχθούν να πληρώσουν τέτοια ποσά για την απόκτησή τους. Και όσο λιγότερες εταιρείες κονταριχτυπηθούν στη τελική φάση του διαγωνισμού, τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες για πλειοδοσία, και άρα για μεγάλα τιμήματα.

Σε επίπεδο χρονοδιαγράμματων, η λίστα των εταιρειών που θα περάσουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει το νωρίτερο μέσα στον Ιούνιο. Τότε θα ανοίξει και το data room για τους ενδιαφερόμενους, και εφόσον αυτοί καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές μέσα στον Ιούλιο, όπως θα ήθελε το ΤΑΙΠΕΔ, τότε η συναλλαγή έχει πιθανότητες να κλείσει μέχρι το τέλος του 2018.

Το Who is Who των 5

Vitol : Κάθε ημέρα πουλά επτά εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων σε πετρελαικούς ομίλους, πολυεθνικές, βιομηχανικές και χημικές επιχειρήσεις, αλλά και τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως. Πέρυσι, η ολλανδική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1966 στο Ρότερνταμ, διακίνησε 349 εκατ. τόνους αργού πετρελαίου, και εμφάνισε έσοδα 181 δισ. δολαρίων. Διαθέτει 40 γραφεία σε όλο τον κόσμο, των οποίων τα μεγαλύτερα βρίσκονται σε Γενεύη, Χιούστον, Λονδίνο και Σιγκαπούρη.

Glencore : Αντικείμενο της είναι η παραγωγή, διύλιση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και εμπορία commodities, από μέταλλα και ορυκτά έως γεωργικά προιόντα. Eδρεύει στο Baar Zug της Ελβετίας, και εμπορεύεται 6 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου και εξευγενισμένων προϊόντων ημερησίως. Διαθέτει πάγια παραγωγής πετρελαίου σε Καμερούν, Τσαντ και Γουινέα, είναι μέτοχος με μερίδιο 49% στην εταιρεία αποθήκευσης πετρελαίου και logistics HG, ενώ έχει απευθείας μερίδιο 10% στο διυλιστήριο JAC της Σιγκαπούρης.

Carbon Asset Management (CAM) : Αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του καταριανού ομίλου Al Shaheen Group. Εχει επενδύσεις private equity σε περισσότερες από 116 εταιρείες, καθώς και στην ενέργεια ύψους 2 δισ, και με δεσμευμένα κεφάλαια 4,5 δισ μέχρι το 2020, που αφορούν από τη μεταφορά, διακίνηση και διύλιση αργού, έως τον ηλεκτρισμό και τις ΑΠΕ.

Ειδικά η CAM Energy συμμετείχε ως σύμβουλος αναδιάρθρωσης σε μεγάλες εξαγορές και συγχωνεύσεις, συμπεριλαμβανομένης και της μεγαλύτερης επένδυσης στην Ινδία (διυλιστήριο αξίας 13 δισ δολ). Συμμετείχε επίσης στη μεγαλύτερη έκδοση πράσινου ομολόγου private equity στην Ασία, στο σχήμα που εξαγόρασε το μεγαλύτερο διυλιστήριο στη Β. Αφρική, ενώ θυγατρικές της έχουν επενδύσει σε ενεργειακά assets στην Κίνα. Ο όμιλος Al Shaheen Group με έδρα τη Μέση Ανατολή έχει υπό διαχείριση πάγια αξίας 24 δισ δολαρίων.

Gupta : Το Gupta Family Group (GFG) Alliance είναι ένας βιομηχανικός όμιλος, με εταιρείες όπως η SIMEC (ενέργεια-φυσικούς πόρους), η Liberty Steel (χάλυβας και άλλα μέταλλα), η Wyelands (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), και η JAHAMA (real estate). Ο όμιλος που εδρεύει στο Λονδίνο, έχει συσσωρευμένες επενδύσεις 3 δισ. δολ, εμφανίζει κύκλο εργασιών άνω των 13 δισ. δολ, και ειδικά στην ενέργεια διαθέτει χαρτοφυλάκιο υδροηλεκτρικών, αιολικών βιοντίζελ, μονάδvn παραγωγής από απορρίμματα, κ.ο.κ.

Alrai Group : Ιρακινός όμιλος εμπορικών, και βιομηχανικών εταιρειών σχετικών με την παραγωγή ενέργειας, τις μαζικές προκατασκευασμένες οικοδομικές λύσεις και τη βιομηχανία χάλυβα. Είναι ο ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου εργοστασίου κατασκευής χάλυβα και του μεγαλύτερου εργοστασίου προκατασκευασμένου σκυροδέματος στο Ιράκ με πρόσθετες βιομηχανικές δραστηριότητες σε άλλους τομείς.