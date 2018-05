Εγκλωβίζει και πάλι το Καστελόριζο με NAVTEX η Τουρκία

Σκηνικό έντασης στήνει και πάλι στο Αιγαίο η Τουρκία καθώς όχι μόνο ζητά τον επανασχεδιασμό ελληνικών ασκήσεων με εξαίρεση ελληνικών νησιών, αλλά ανήγγειλε για την Παρασκευή άσκηση Έρευνας και Διάσωσης που εγκλωβίζει όλο το σύμπλεγμα του Καστελόριζου και συγχρόνως επικαλύπτει μεγάλο τμήμα της περιοχής που έχει δεσμευθεί την ίδια ήμερα από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για άσκηση με πραγματικά πυρά.

Η Τουρκία με την Navtex 0672/18 δέσμευσε για άσκηση Έρευνας και Διάσωσης (SAR για την 1η Ιουνίου την περιοχή που περικλείεται από την κόκκινη γραμμή και προκλητικά εγκλωβίζει το Καστελόριζο στον σχεδιασμό της άσκησης.



Επισημαίνεται μάλιστα με προκλητικό τρόπο στην NAVTEX ότι η άσκηση θα διεξαχθεί έξω από «ξένα χωρικά ύδατα». Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία εγκλωβίζει το Καστελόριζο σε σχεδιασμό τουρκικής άσκησης καθώς και αυτές οι κινήσεις εντάσσονται στην προσπάθεια υπόσκαψης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας καθώς σε ολόκληρη σχεδόν την περιοχή που έχει δεσμευθεί, η ευθύνη και αρμοδιότητα για Έρευνα και Διάσωση αλλά και για έκδοση ΝAVTEX ανήκει στην Ελλάδα.

Το πιο επικίνδυνο όμως είναι ότι στην ίδια περιοχή χουν αναγγελθεί ελληνικές ασκήσεις με κανονικά πυρά, σε περιοχή μέρος της οποίας έχει επικαλύψει ο τουρκικός σχεδιασμός.

Πάντως τα τελευταία τρία εικοσιτετράωρα υπάρχει έντονη δραστηριότητα και πάλι από τις Τουρκικές Αρχές που έσπευσαν να ζητήσουν παρανόμως από την Ελλάδα την επαναχάραξη ασκήσεων που έχουν προγραμματισθεί σε όλο το μήκος του Αιγαίου, με το επιχείρημα ότι είναι «παράνομες» επειδή έχουν συμπεριλάβει στον σχεδιασμό τους και ελληνικά νησιά που σύμφωνα με τους τουρκικούς ισχυρισμούς οφείλουν να είναι αποστρατιωτικοποιημένα.

Η Τουρκία με δυο NOTAM’s (Α3039/18 και Α3040/18) ζητά να εξαιρεθούν από τον ελληνικό σχεδιασμό της άσκησης ο Αη Στράτης, τα Ψαρά, η Χίος, η Ικαρία, η Λέσβος και η Κάρπαθος, ενώ δηλώνουν ότι οι ελληνικές ΝΟΤΑΜς είναι άκυρες καθώς περιλαμβάνουν και τμήμα της περιοχής που έχει δεσμεύσει στο κέντρο του Αιγαίου η Τουρκία με NANTEX του 2017(Α 6734/17).

H τουρκική NAVTEX

NAVTEX: 0627/18

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 01 JUN 18 FROM 1000Z TO 1400Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 21.44 N - 029 08.88 E

35 39.64 N - 029 08.88 E

35 39.64 N - 029 59.60 E

36 12.92 N - 029 59.60 E

CAUTION ADVISED.

Η Ελληνική Navtex

NAVWARN 202/18

SE AEGAIOAKASTELLORIZO SEA

1. FIRING EXERCISES

FROM 010500 UTC TO 010900 UTC JUN 18

IN AREA BOUNDED BY:

A. 36-05,00N 028-44,00E

B. 36-02,40N 029-20,58E

C. 36-09,28N 029-29,81E

D. 36-08,50N 029-34,58E

E. 36-06,48N 029-37,76E

F. 35-03,00N 029-38,00E

G. 35-30,00N 028-10,00E

2. CANCEL THIS MSG 011000 UTC JUN 18

NNNN