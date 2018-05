Ν. Κοτζιάς: Η συμφωνία με τα Σκόπια έκλεισε γιατί είναι προς το εθνικό μας συμφέρον

«Αυτή η συμφωνία με τους καλούς μας φίλους και γείτονες από τον Βορρά δεν έγινε επειδή θέλουν να γίνουν μέλος στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ -βεβαίως εκείνοι το θέλουν, βεβαίως εμείς τους υποστηρίζουμε σε αυτό- αλλά πρωτίστως έγινε επειδή είναι προς το δικό μας και προς το δικό τους εθνικό συμφέρον, προς το συμφέρον της σταθερότητας στην περιοχή μας και το συμφέρον του μέλλοντος των Ευρωπαίων και της ΕΕ». Αυτό δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Γερμανό ομόλογό του, Χάικο Μάας και επανέλαβε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και ΠΓΔΜ ολοκλήρωσαν την δουλειά τους.

Εξήγησε, δε, «ότι στο υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα συνεδριάζει από χθες ομάδα ειδικών από τα Σκόπια, την Αθήνα και τα Ηνωμένα Έθνη, η οποία επεξεργάζεται τα κείμενα προετοιμασίας, νομικά και τεχνικά, και κάνει και τις τελευταίες προτάσεις». Το θέμα, κατόπιν, θα παραπεμφθεί στους δύο πρωθυπουργούς.

Ο κ. Κοτζιάς επανέλαβε ότι η εργασία των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών έχει ολοκληρωθεί, εξηγώντας ότι τώρα συνεδριάζουν οι τεχνικές ομάδες και κατόπιν το θέμα θα παραπεμφθεί στους πρωθυπουργούς των δύο χωρών.

Από την πλευρά του ο κ. Μάας διευκρίνισε ότι η Γερμανία δεν έχει ανάμιξη στη διαδικασία επίλυσης της ονομασίας της ΠΓΔΜ - «το πολύ εκεί, όπου μας ζητήθηκε, επιδράσαμε προς τη μια ή την άλλη πλευρά παραγωγικά, εξισορροπητικά», δήλωσε χαρακτηριστικά- αλλά τόνισε ότι είναι αυτονόητο το ενδιαφέρον της Γερμανίας να επιλυθεί το χρονίζον ζήτημα. Πρόσθεσε, δε, ότι η κυβέρνησή του ενδιαφέρεται για τη σταθερότητα στην περιοχή των δυτικών Βαλκανίων και εκτιμά ότι είναι σημαντικό να δοθεί ώθηση στην μεταρρυθμιστική διαδικασία, η οποία, όπως είπε, πρέπει να αποκτήσει βιώσιμο χαρακτήρα.

FM @NikosKotzias welcomed by #Germany FM @HeikoMaas at #VillaBorsig in #Berlin / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά με τον ΥΠΕΞ Γερμανίας H. Maas στη Villa Borsig στο Βερολίνο @GermanyDiplo @GermanyinGreece pic.twitter.com/SFIblDVh0O