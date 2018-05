Hard to Get

Της Μαριάννας Σκυλακάκη

Αν χθες, διαβάζοντας την επιστολή του Donald Trump στον Kim Jong-un νιώσατε έντονο το συναίσθημα του deja-vu, υπάρχει μια πολύ καλή εξήγηση γι’ αυτό. Όλοι κάποια στιγμή της ζωής μας έχουμε βρεθεί σε μια διαπραγμάτευση στην οποία ο ένας εκ των δύο το παίζει "δύσκολος". Κι αν κάποιοι εξέφραζαν την υποψία ότι αυτή ακριβώς είναι η στρατηγική του Trump με τη Βόρεια Κορέα, πριν κλείσει η χθεσινή μέρα έμοιαζε να επιβεβαιώνονται, καθώς οι συζητήσεις για τον επαναπρογραμματισμό της συνόδου κορυφής μεταξύ των δύο χωρών είχαν ξαναρχίσει και ήταν -σύμφωνα με τον πρόεδρο- "πολύ παραγωγικές".

Άκουσα πρόσφατα να εκφράζεται η άποψη ότι "τουλάχιστον ο Trump κάνει κάτι" για να λύσει το ζήτημα της Βόρειας Κορέας - οι προηγούμενοι τι έκαναν γι’ αυτό; Αν όμως οι προκάτοχοί του έμοιαζαν άπραγοι επί του ζητήματος αυτού, ήταν σε μεγάλο βαθμό επειδή γνώριζαν ότι πρόκειται για ένα ναρκοπέδιο στο οποίο ακόμα και οι πιο έμπειροι διπλωμάτες δύσκολα θα μπορούσαν να πλοηγηθούν. Η υψηλού ρίσκου στρατηγική του Trump είναι η ακριβώς ανάποδη προσέγγιση. Με άλλα λόγια; Έχουμε μπροστά μας ένα επικίνδυνο καλοκαίρι. Μάλλον θα χρειαστεί τελικά να διαβάσω το The Art of the Deal...

