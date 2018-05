Όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ - Τρεις τραυματίες

Aυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην συμβολή των Southwest Sixth Avenue και Hall Street στο κέντρο του Πόρτλαντ με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο παρέσυρε τρεις γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία αναζητά τον ύποπτο ο οποίος ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για εσκεμμένη επίθεση - «hit and run» την χαρακτηρίζουν ΜΜΕ - καθώς ο οδηγός φέρεται να κατηύθυνε εσκεμμένα το όχημα πάνω στο πεζοδρόμιο. Ωστόσο η αστυνομία δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις ούτε έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

Car attack in Portland. At least 3 victims hospitalized, others injured. BOLO for blue Mazda Tribute SUV.https://t.co/mbBF3Mnj8l