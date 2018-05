Εξαγορά της First Data Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης από τη SIA

Η SIA, Ευρωπαϊκή εταιρεία με ηγετική θέση στην αγορά τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών υπηρεσίες πληρωμών, και η First Data Corporation (NYSE: FDC), παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου, υπέγραψαν συμφωνία που επιτρέπει στη SIA να εξαγοράσει τη δραστηριότητα επεξεργασίας καρτών της First Data στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη έναντι €375 εκατομμυρίων. To 2017, οι δραστηριότητες αυτές έφεραν συνολικά στην First Data έσοδα ύψους €100 εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η εξαγορά της SIA αφορά την επεξεργασία καρτών, την παραγωγή τους, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και back-office, δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 13,3 εκατομμύρια κάρτες πληρωμών, 1,4 δισεκατομμύρια συναλλαγές, καθώς και τη διαχείριση τερματικών POS και ΑΤΜ. Η εξαγορά αφορά τις σχετικές δραστηριότητες της First Data στην Ελλάδα, την Κροατία, την Τσέχικη Δημοκρατία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Σλοβακία.

Η First Data διατηρεί ισχυρή τη δέσμευση της στην Ευρωπαϊκή αγορά έκδοσης και επεξεργασίας καρτών, και συνεχίζει να εστιάζει στη καλύτερη εξυπηρέτηση του σημαντικού αριθμού πελατών της, κυρίως μέσω της κορυφαίας πλατφόρμας VisionPlus.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η SIA θα αποτελεί πλέον κορυφαίο παίκτη της περιοχής σε ότι αφορά την επεξεργασία και τις υπηρεσίες πληρωμών. Να σημειωθεί ότι η συμφωνία καλύπτει και τη μεταφορά περίπου 1.400 εργαζομένων της First Data στην SIA.

«Η εξαγορά αυτή γίνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας στόχευσης να αναδειχθούμε σε κορυφαία ανεξάρτητη πλατφόρμα ψηφιακών πληρωμών στην Ευρώπη. Η SIA ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στη διεθνή αγορά ηλεκτρονικών πληρωμών, αυξάνοντας τα μερίδια αγοράς της στις χώρες με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό σε ότι αφορά το ηλεκτρονικό χρήμα» δήλωσε ο Massimo Arrighetti, Διευθύνων Σύμβουλος της SIA.

«H συναλλαγή αυτή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την εστίασή μας στη διαχείριση χαρτοφυλακίων. Παρόλο που πρόκειται για κερδοφόρες δραστηριότητες, δεν αποτελούν πλέον κομμάτι της στρατηγικής μας, και τα έσοδα της πώλησης θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε αξία σύμφωνα με τις προτεραιότητες μας σε ότι αφορά την κατανομή κεφαλαίου», δήλωσε ο Frank Bisignano, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της First Data. «Πιστεύουμε ότι έχουμε βρει έναν εξαιρετικό συνεργάτη για αυτή τη συναλλαγή, καθώς οι ολοκληρωμένες υποδομές πληρωμών και οι υπηρεσίες που παρέχει η SIA, καθώς και η παρουσία της σε όλη την Ευρώπη την καθιστούν ως ιδανική εταιρεία για την ανάληψη της διαχείρισης αυτών των εταιρειών, και παράλληλα ξέρουμε ότι αφήνουμε τους πρώην πλέον πελάτες μας σε ικανά χέρια».

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2018 υπό την αίρεση των κανονικών διαδικασιών που διέπουν το κλείσιμο συναλλαγών.

Η Deutsche Bank και η K&L Gates ήταν σύμβουλοι της First Data για αυτήν τη συναλλαγή.

Δήλωση Nicola Cordone, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της SIA



«Η συμφωνία με την First Data αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για τον Όμιλο SIA, που συνεχίζει την πορεία τoυ στην κατεύθυνση της διεθνούς ανάπτυξης, και επιβεβαιώνει την ηγετική του θέση στην Ευρώπη, στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών.



Θα είμαστε ο βασικός πάροχος τεχνολογίας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, μίας αγοράς που μέσα στα επόμενα τρία χρόνια αναμένεται να σημειώσει αύξηση στις ηλεκτρονικές πληρωμές άνω του 11% ετησίως, σχεδόν διπλάσια από αυτήν της Ευρώπης που κυμαίνεται στο 6%.



Με την εξαγορά αυτή, τα έσοδα της SIA, βάσει των pro forma αποτελεσμάτων του 2017, θα αυξηθούν κατά περίπου 18%, ενώ η εταιρία θα αναμένεται να παρουσίαση σημαντική αύξηση εσόδων που προέρχονται εκτός της Ιταλικής αγοράς, που από 20% επί του συνόλου αναμένεται να διαμορφωθούν σε 33%.



Οι κύριες επιχειρηματικές μας δραστηριότητες επίσης θα επιταχυνθούν, καθώς η αύξηση των πληρωμών αναμένεται να φτάσει το 23%, 18% αύξηση αναμένεται στις κάρτες, 107% στα τερματικά POS και 56% στα ΑΤΜ.»