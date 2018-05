Ο Τραμπ ακύρωσε την ιστορική συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Την πολυαναμενόμενη ιστορική συνάντησή του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, η οποία προγραμματιζόταν για τις 12 Ιουνίου στη Σιγκαπούρη, ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε επιστολή του που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει πως η σύνοδος κορυφής «δεν θα λάβει χώρα για το καλό και των δύο πλευρών», επικαλούμενος «εχθρικότητα» από την απέναντι πλευρά. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό «παράθυρο» για να πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή μελλοντικά.

«Δυστυχώς, δεδομένης της απίστευτης οργής σας και της φανερής εχθρικότητας που επιδείξατε στην πιο πρόσφατη δήλωσή σας, νιώθω ότι είναι ακατάλληλο, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να έχουμε αυτή τη συνάντηση που προγραμματιζόταν εδώ και καιρό» σημειώνει ο Τραμπ. «Ανυπομονώ, κάποια μέρα να συναντηθούμε», αναφέρει, ενώ ευχαριστεί για την απελευθέρωση των Αμερικανών πολιτών. «Ήταν μια όμορφη χειρονομία και έχει εκτιμηθεί».

Καταλήγοντας, ο Ντ. Τραμπ κάνει λόγο για μια χαμένη ευκαιρία και λυπηρή στιγμή στην ιστορία, ενώ δεν ξεχνά και τις παλιές του απειλές, τονίζοντας ότι: «Μιλάτε για τις πυρηνικές δυνατότητές σας, αλλά οι δικές μας είναι τόσο μαζικές και ισχυρές που προσεύχομαι στο Θεό να μην χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθούν».

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1