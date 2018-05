H Ελλάδα πρώτο θέμα στην ατζέντα του σημερινού Eurogroup

Η Ελλάδα θα είναι το βασικό θέμα συζήτησης στο σημερινό Eurogroup στα πλαίσια της τακτικής συνεδρίασης των υπουργών της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της συνεδρίασης, τα θεσμικά όργανα και ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος θα ενημερώσουν το Eurogroup σχετικά με την κατάσταση της εν εξελίξει τέταρτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

Παράλληλα, θα παρουσιάσουν την τεχνική συμφωνία που συνήψαν οι θεσμοί με τις ελληνικές αρχές στις 19 Μαΐου.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι το Eurogroup θα συνεχίσει επίσης τις συζητήσεις σχετικά με τη στρατηγική για το χρέος, χωρίς να γίνεται κάποια αναφορά σε λήψη αποφάσεων.

Το Eurogroup θα συνεδριάσει σε δύο συνθέσεις: αρχικά θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση των υπουργών της ευρωζώνης, με έναρξη των εργασιών στις 15:00, και στη συνέχεια θα συνεδριάσουν οι υπουργοί των 27 κρατών μελών της ΕΕ, με έναρξη των εργασιών στις 17:30.

Την ατζέντα του σημερινού Eurogroup ανήρτησε στο twitter ο νέος πρόεδρός του, ο κ. Μάριο Σεντένο.

In the May #Eurogroup on Thursday, finance ministers will discuss #Greece, the @EU_Commission forecasts, govt spending reviews & a follow-up on #BankingUnion + @ESM_Press reform. #deepeningEMU https://t.co/VlY1HXSqYt pic.twitter.com/PdphJr6Gwt