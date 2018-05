Η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας χρειάζεται διαφορετική δομή δηλώνει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σηματοδότησε μια νέα κατεύθυνση στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας, λέγοντας ότι η τωρινή πορεία φαίνεται «δύσκολο να επιτευχθεί» και ότι η όποια πιθανή συμφωνία χρειάζεται μια «διαφορετική δομή».

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Τραμπ επικαλέστηκε δυσκολίες όπως η επιβεβαίωση ότι υπάρχει συμμόρφωση με τη συμφωνία, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι επιδιώκει ο ίδιος ή η κυβέρνησή του την ώρα που οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Η εμπορική μας συμφωνία εξελίσσεται καλά, αλλά στο τέλος πιθανόν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική δομή, αυτό είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Our Trade Deal with China is moving along nicely, but in the end we will probably have to use a different structure in that this will be too hard to get done and to verify results after completion.