Διάκριση της Deloitte Ελλάδας σε «Greece Tax Firm of the Year» για 3η φορά

Η Deloitte Ελλάδας απέσπασε ακόμα μια σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς ανακηρύχτηκε Greece Tax Firm of the Year 2018 στα ευρωπαϊκά φορολογικά βραβεία που διοργάνωσε το διεθνούς φήμης περιοδικό International Tax Review.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η επίσημη τελετή απονομής των βραβείων, που διοργανώνονται για 13η συνεχόμενη χρονιά, πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, την Πέμπτη 17 Μαΐου στο ξενοδοχείο Savoy.

Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο εταιρειών της Deloitte απέσπασε στο σύνολο 13 βραβεία, περισσότερα από κάθε άλλη συμβουλευτική εταιρεία, μεταξύ των οποίων τα βραβεία European Tax Firm of the Year και European Tax Compliance and Reporting Firm of the Year. Παράλληλα 7 διαφορετικά εθνικά τμήματα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της Deloitte Ελλάδας, βραβεύτηκαν με το βραβείο Tax Firm of the Year ενώ 4 ακόμα τμήματα βραβεύτηκαν με το National Transfer Pricing Αward.

Η φετινή διάκριση του τμήματος φορολογικών υπηρεσιών της Deloitte Ελλάδας, αποτελεί την τρίτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια που η εταιρεία βραβεύεται για το επίπεδο των υπηρεσιών της.

Η Μαρία Τρακάδη, επικεφαλής του τμήματος φορολογικών υπηρεσιών της Deloitte Ελλάδας δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για μία ακόμα διεθνή διάκριση, την τρίτη μας τα τελευταία 6 χρόνια. Αυτό το βραβείο αποτελεί ακόμα μία αναγνώριση της δουλειάς και της αφοσίωσής μας στην παροχή ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Το συγκεκριμένο βραβείο αποτελεί επιστέγασμα της σκληρής και μεθοδευμένης δουλειάς της ομάδας του τμήματος φορολογικών υπηρεσιών της Deloitte Ελλάδας. Συνεχίζουμε με τους ίδιους ρυθμούς, ανεβάζοντας κάθε χρόνο τον πήχη ψηλότερα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και την ποιότητα της δουλειάς μας».