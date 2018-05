ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε συγκρότημα κατοικιών στη Φλόριντα

Οι αρχές της Φλόριντα έχουν κινητοποιηθεί για περιστατικό πυροβολισμών στην περιοχή Panama City, όπως μετέδωσε το CNN.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες, ωστόσο τοπικά Μέσα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν περίπου 50 πυροβολισμοί.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή.

