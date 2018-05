Ιταλία: Αμφισβητείται το βιογραφικό του υποψήφιου πρωθυπουργού

Ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής Ρομπέρτο Φίκο, ενώ είναι σε εξέλιξη η συνάντηση με την πρόεδρο της γερουσίας Ελιζαμπέτα Καζελάτι. Τους πληροφορεί για την έκβαση των μέχρι τώρα προσπαθειών για σχηματισμό κυβέρνησης.

Χθες τα Πέντε Αστέρια και η Λέγκα επισημοποίησαν την υποψηφιότητα του καθηγητή Νομικής Τζουσέπε Κόντε για την πρωθυπουργία. Αλλά ο Ιταλός πρόεδρος δεν αναμένεται να αναθέσει σήμερα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ο Ματαρέλα το απόγευμα θα μεταβεί εκτός Ρώμης λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων και είναι πιθανό να συναντήσει αύριο τον Ιταλό υποψήφιο πρωθυπουργό.

Όπως αναφέρει ο Τύπος, ο Ιταλός πρόεδρος δεν είναι ένας απλός «συμβολαιογράφος», αλλά έχει ουσιαστική δυνατότητα παρέμβασης στην διαδικασία επιλογής του πρωθυπουργού και των υπουργών. Αυτή την φορά, τα δυο ιταλικά αντισυστημικά κόμματα ακολούθησαν μια «ανορθόδοξη» μέθοδο. Πρώτα συνέγραψαν το πρόγραμμα και επέλεξαν το όνομα του πρωθυπουργού και μετά ανακοίνωσαν στον ιταλό πρόεδρο ότι «κλείδωσε» η συμφωνία τους. Κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι περιορίζει την ελευθερία κινήσεων του Ματαρέλα.

Τέλος υπάρχει και ένα στοιχείο προς εξακρίβωση. Ο Ιταλός υποψήφιος πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Όμως οι New York Times, έπειτα από μια πρώτη εξακρίβωση, αναφέρουν ότι δεν βρήκαν το όνομά του στα αρχεία του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Αυτό αναφέρει και σε tweet του, ο δημοσιογράφος των Times:

Giuseppe Conte, potentially Italy’s next leader, wrote that he “perfected and updated his studies” at NYU, which, when asked, said “A person by this name does not show up in any of our records as either a student or faculty member.” https://t.co/NnwTDVOUGV