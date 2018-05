Το Ισραήλ η πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε τα F-35 σε μάχη

Το Ισραήλ είναι η πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε τα αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφη F-35 σε μάχη, επεσήμανε σήμερα ο επικεφαλής της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στον επίσημο λογαριασμό του στρατού στο Twitter.

Σε κάποιες από τις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία υπήρχε η υποψία ότι πραγματοποιήθηκαν με F-35, χωρίς ωστόσο η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία να το επιβεβαιώνει.

«Πετάμε τα F-35 σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και έχουμε ήδη επιτεθεί δύο φορές σε δύο διαφορετικά μέτωπα», φέρεται να δήλωσε ο υποπτέραρχος Αμικάμ Νόρκιν απευθυνόμενος στους επικεφαλής 20 ξένων Πολεμικών Αεροποριών.

"The F-35 squadron has become an operational squadron. We are flying the F-35 all over the Middle East - we might be the first to attack with F-35 in the Middle East"