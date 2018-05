Yψηλά δύο μηνών στη Wall Street - Άλμα 300 μονάδων για τον Dow

Καταγράφοντας σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τους οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street, ενώ οι Dow Jones και S&P 500 αναρριχήθηκαν σε υψηλά σχεδόν δύο μηνών, εν μέσω αισιοδοξίας των επενδυτών για την αποκλιμάκωση που διαφαίνεται πεδίο των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ και Κίνας.

Χθες ο υπουργός Οικονομικών, Στίβεν Μνούτσιν ανακοίνωσε το προσωρινό πάγωμα στην επιβολή δασμών σε κινεζικά προϊόντα, επικαλούμενος την πρόοδο που υπάρχει στις συζητήσεις των δύο χωρών, ενώ σήμερα δήλωσε ότι «τώρα εναπόκειται και στους δυο μας να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να την εφαρμόσουμε».

Οι δύο πλευρές έχουν υπαναχωρήσει από τις απειλές για επιβολή δασμών σε δεκάδες προϊόντα, αν και ο Μνούτσιν δήλωσε ότι εάν η Κίνα δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, οι δασμοί θα επιβληθούν.

Σε αυτό το κλίμα ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 298,20 μονάδες ή 1,21% και έκλεισε στις 25.013 μονάδες, ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε κατά 39,70 μονάδες ή 0,54% και στις 7.394 μονάδες. Ο S&P 500 κέρδισε 20,04 μονάδες ή 0,74% και έκλεισε στις 2.733 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, η μετοχή της MB Financial Inc πραγματοποίησε άλμα 12,9% μετά την είδηση πως ότι η τράπεζα με έδρα το Σικάγο θα εξαγοραστεί από την Fifth Third Bancorp έναντι 4,7 δισ. δολάρίων. Η μετοχή της δεύτερης ωστόσο υποχώρησε κατά 7,9%.

Παράλληλα, η μετοχή της General Electric κερδίζει 1,87% καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters που θέλει την εταιρεία να συγχωνεύεται με με την εταιρεία κατασκευής μηχανών για τρένα, Wabtec για τη δημιουργία ενός κολοσσού με συνδυασμένες εργασίες ύψους 20 δισ. ευρώ στο σιδηροδρομικό υλικό.