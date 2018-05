Προς υψηλά δύο μηνών η Wall Street

Με μικρά κέρδη συνεχίζουν την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street μετά τη διαφαινόμενη υποχώρηση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας σε επίπεδο εμπορικών σχέσεων.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 294,20 μονάδες ή 1,22% και κινείται στις 25.013 μονάδες, ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά 76,98 μονάδες ή 1,05% και βρίσκεται στις 7.430 μονάδες. Ο S&P 500 κερδίζει 23,01 μονάδες ή 0,86% και κινείται στις 2.736 μονάδες.

Επικαλούμενος την πρόοδο που υπάρχει στις συζητήσεις ΗΠΑ - Κίνας, ο υπουργός Οικονομικών, Στίβεν Μνούτσιν ανακοίνωσε το προσωρινό πάγωμα στην επιβολή δασμών σε κινεζικά προϊόντα.



Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε σταδιακή μείωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ έναντι της Κίνας, το οποίο έφτασε στο ύψος ρεκόρ των 375 δισ. δολαρίων το 2017. Ωστόσο η αμερικανική πλευρά δεν διευκρίνισε το ποσό στο οποίο θα μειωθεί το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, κάτι που ερμηνεύεται από πολλούς αναλυτές ως υπαναχώρηση, με δεδομένο ότι κατά την έναρξη των συνομιλιών ο στόχος των ΗΠΑ ήταν 200 δισ. δολάρια έως το 2020.



Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται και σήμερα η αγορά ομολόγων, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα το δεκαετές αμερικάνικο ομόλογο σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση από τις 20 Απριλίου. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές στα ξένα πρακτορεία, το ράλι στην αγορά ομολόγων προσελκύει τους επενδυτές και τους «απομακρύνει» από τις χρηματαγορές.

Στα εταιρικά νέα, η μετοχή της MB Financial Inc κάνει άλμα 13% μετά την είδηση πως ότι η τράπεζα με έδρα το Σικάγο θα εξαγοραστεί από την Fifth Third Bancorp έναντι 4,7 δισ. δολάρίων. Η μετοχή της δεύτερης υποχωρεί κατά 7%.

Στο μεταξύ, η μετοχή της General Electric κερδίζει 2,5% καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters που θέλει την εταιρεία να συγχωνεύεται με με την εταιρεία κατασκευής μηχανών για τρένα, Wabtec για τη δημιουργία ενός κολοσσού με συνδυασμένες εργασίες ύψους 20 δισ. ευρώ στο σιδηροδρομικό υλικό.

Νωρίτερα, με κέρδη ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας οι ασιατικές αγορές μετά την εξομάλυνση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.