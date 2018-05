Ζωντανά θα μεταδοθεί αύριο η ακρόαση του M. Ζούκερμπεργκ στο Ευρωκοινοβούλιο

Ζωντανά θα μεταδοθεί η συνάντηση του διευθύνοντα συμβούλου του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ με τους ηγέτες των κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τρίτη, έπειτα από τη διαμάχη που προκάλεσε η ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών.

«Συζήτησα με τον κ. Ζούκερμπεργκ για την δυνατότητα μίας απευθείας μετάδοσης μέσω του Ίντερνετ αυτής της συνάντησης. Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι αποδέχθηκε αυτό το νέο αίτημα», ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι στον λογαριασμό του στο Twitter.

Όπως αναφέρει το Reuters, μια εκπρόσωπος του Facebook δήλωσε: «Ανυπομονούμε για τη συνάντηση και χαιρόμαστε που θα γίνει ζωντανά».

Ο Ζούκερμπεργκ, ο ιδρυτής του κολοσσού των κοινωνικών μέσων των Η.Π.Α., θα παρευρεθεί στο Κοινοβούλιο για να υπερασπιστεί την εταιρεία του μετά από σκάνδαλο για την πώληση προσωπικών δεδομένων σε βρετανική εταιρεία η οποία εργάστηκε μεταξύ άλλων για την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump.

Ο CEO του Facebook θα συναντηθεί με τον Ταγιανί και τους ηγέτες των κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 6:15 μ.μ.

Επίσης, θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουήλ Μακρόν την Τετάρτη.

O Tαγιανί εξέφρασε μέσω Twitter την ικανοποίηση του για τη συνάντησή του με τον Ζούκερμπεργκ κ το γεγονός ότι θα μεταδοθεί ζωντανά.

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30