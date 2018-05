Ο Τραμπ δηλώνει ότι η Κίνα θα αγοράσει \"τεράστιες ποσότητες\" αμερικανικών γεωργικών προϊόντων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω Twitter ότι η Κίνα δεσμεύθηκε να αγοράσει «τεράστιες ποσότητες ΕΠΙΠΛΕΟΝ αμερικανικών γεωργικών προϊόντων» χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για τα βήματα στα οποία συμφώνησαν Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι, στις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας στην Ουάσινγκτον.

«Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν στους αγρότες μας. Δεσμοί και εμπόδια θα καταρριφθούν για πρώτη φορά» ανέφερε ο Τραμπ σε σειρά αναρτήσεών του στο Twitter, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών, Στίβεν Μνούτσιν, ότι παγώνει ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι διαπραγματεύσεις έγιναν ύστερα από αρχικές συναντήσεις στο Πεκίνο που στόχο είχαν να αποκλιμακώσουν την εμπορική διαμάχη που προκάλεσε η απειλή της κυβέρνησης του Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε κινεζικά προϊόντα και την κόντρα απειλή της Κίνας να επιβάλει δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα.

Το σαββατοκύριακο, το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν να συζητούν για το πώς η Κίνα θα μπορούσε να εισάγει περισσότερη ενέργεια και αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ για να μειώσει το ετήσιο αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα, προϊόντων και υπηρεσιών, με την Κίνα, ύψους 335 δισεκ. δολαρίων.

China has agreed to buy massive amounts of ADDITIONAL Farm/Agricultural Products - would be one of the best things to happen to our farmers in many years!