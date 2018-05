Η Βρετανία στους ρυθμούς του βασιλικού γάμου

Στη Βρετανία και στο κάστρο των Ουίνδσορ θα στραφεί η προσοχή του κόσμου σήμερα το μεσημέρι καθώς εκατομμύρια αναμένεται να παρακολουθήσουν το σύγχρονο παραμύθι του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν «κατασκηνώσει» κατά μήκους των δρόμων από τους οποίους θα περάσει το πριγκιπικό ζευγάρι μέχρι να φτάσει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδσορ προκειμένου να τους δουν.

Η αμερικανίδα ηθοποιός Μέγκαν Μαρκλ θα φορέσει βέρα από χρυσό Ουαλίας, δώρο της βασίλισσας για τον γάμο της με τον εγγονό της Ελισάβετ Β΄πρίγκιπα Χάρι.

Η βέρα του πρίγκιπα θα είναι πλατινένια με ιδιαίτερο φινίρισμα, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον.

Και οι δύο βέρες κατασκευάστηκαν στο κοσμηματοπωλείο Cleave and Company, το οποίο έφτιαξε και το δακτυλίδι των αρραβώνων της Μέγκαν.

Ο χρυσός Ουαλίας εξορύσσεται στο βόρειο και νότιο τμήμα της βρετανικής αυτής περιοχής και είναι ιδιαίτερα ακριβός λόγω της προέλευσής του και της σπανιότητάς του.

Η Αμερικανίδα βασίλισσα των μίντια 'Οπρα Γουίνφρεϊ είναι από τις πρώτες προσκεκλημένες διασημότητες που έφθασαν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ για τον γάμο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Ο πρίγκιπας Χάρι έλαβε σήμερα τον τίτλο του δούκα του Σάσεξ από τη γιαγιά του βασίλισσα Ελισάβετ, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, λίγη ώρα πριν τον γάμο του με την Αμερικανίδα ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ.

Αυτό σημαίνει ότι μετά τον γάμο η Μέγκαν θα γίνει δούκισσα του Σάσεξ.

Επιπλέον στον πρίγκιπα Χάρι, έκτο στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, δόθηκε ο τίτλος του κόμη του Μπάμπαρτον και του βαρόνου του Κιλκίλ, διευκρίνισαν τα Ανάκτορα στην ανακοίνωση.

Ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ θα γίνει στις 2 ακριβώς ώρα Ελλάδος στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο των Ουίνδσορ.

Το μυστήριο θα παρακολουθήσουν 800 καλεσμένοι, ανάμεσα στους οποίους μέλη της βασιλικής οικογένειας αλλά και σταρ όπως η Αντζελίνα Τζολί, ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ αλλά και ο Ντέιβιντ με την Βικτόρια Μπέκαμ.

Earl and Countess Spencer, dressed in plum, arrive at St George’s Chapel ahead of the #RoyalWedding https://t.co/85kSVooaQf pic.twitter.com/18Xa5VcYqY