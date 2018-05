Συντριβή Boeing 737 στην Αβάνα, με 104 επιβάτες - Μόνο τρεις επιζώντες έχουν βρεθεί

Αεροσκάφος τύπου Boeing 737 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Αβάνας στην Κούβα, με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι σε αυτό επέβαιναν από 104 επιβάτες. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια που αεροσκάφους

Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα Granma της Κούβας, οι επιζώντες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο και η κατάστασή τους θεωρείται κρίσιμη.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται λίγο μετά τον διάδρομο απογείωσης του αεροδρομίου.

#BREAKING: Photo of a possible plane crash involving a Boeing 737 aircraft in Havana, Cuba. Firefighters are currently trying to control the flames. (Photo: @blakeley1990) pic.twitter.com/Ld6Wgf8CFa — BreakingNNow (@BreakingNNow) May 18, 2018

#BREAKING news : Photos the plane which crash in Havana Boeing 737 pic.twitter.com/3TuUEBhRen pic.twitter.com/CdNfE2R048 — RJD (@rjddrk) 18 Μαΐου 2018

Το αεροσκάφος κατευθυνόταν προς την κουβανέζικη πόλη Holguin.

«Τα νέα δεν είναι ενθαρρυντικά, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός θυμάτων», δήλωσε ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ μιλώντας σε δημοσιογράφους κοντά στο σημείο της συντριβής.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν εννέα μέλη πληρώματος, όλοι τους «αλλοδαποί». Δεν έχει διευκρινιστεί όμως προς το παρόν αν αυτοί οι εννέα άνθρωποι περιλαμβάνονται στους 104 «επιβαίνοντες» ή αν 104 ήταν μόνο οι επιβάτες.

Σύμφωνα με ιστοτόπους που παρακολουθούν τα αεροπορικά δρομολόγια, επρόκειτο για την πτήση CU972 που αναχώρησε από την Αβάνα στις 11 το πρωί, τοπική ώρα (18.00 ώρα Ελλάδας). Το αεροπλάνο πιθανότατα είχε νοικιαστεί από μια μικρή μεξικανική εταιρεία, την Damojh. "Ακόμη δεν έχουμε πληροφορίες, συγκεντρώνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε σωστές πληροφορίες", είπε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής, μιλώντας από το Μεξικό στο πρακτορείο Reuters.

Για την ώρα όμως, η αιτία της συντριβής του αεροσκάφους είναι άγνωστη, ανέφερε ο δημοσιογράφος του CNN στην Αβάνα.