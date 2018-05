Έφοδος ενόπλου σε σχολείο του Τέξας - Οκτώ νεκροί

Νέο περιστατικό με έφοδο ενόπλου σε σχολείο συγκλονίζει τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ, ο ένοπλος είναι επίσης μαθητής και εισέβαλε στο Λύκειο Santa Fe High σκοτώνοντας 8 ανθρώπους προτού συλληφθεί. Νεότερες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων στα 10. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη ενώ περιπολικά και ασθενοφόρα έχουν σπεύσει έξω από το Λύκειο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια «φρικτή επίθεση». Λίγο νωρίτερα είχε γράψει στο Twitter ότι «ενδεχομένως να αναμένουμε άσχημα νέα».

UPDATE: At least 10 are dead in the Santa Fe, Texas, school shooting, law enforcement sources tell CBS News; 2 other students, 1 school resource officer and 1 law enforcement officer have been injured https://t.co/oqRZUFvJK4 pic.twitter.com/lApv68xJLO — CBS News (@CBSNews) May 18, 2018

«Σήμερα το πρωί ένα περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα Λύκειο με την εμπλοκή ενός ενόπλου. Η περιοχή έχει αποκλειστεί», ανακοίνωσε η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Santa Fe Independent.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν θέλησε να σχολιάσει σχετικά, ωστόσο νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης είναι επίσης μαθητής ο οποίος έχει συλληφθεί.

Το NBC και το Associated Press μεταδίδουν πως εκτός από τα θύματα υπάρχουν επίσης τουλάχιστον τρία άτομα που νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία. Κατά την επιχείρηση τραυματίστηκε κι ένας αστυνομικός, με τον σερίφη να σημειώνει πως δεν γνωρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

BREAKING: At least 8 dead in Texas school mass shooting, several law enforcement sources tell @NBCNews. https://t.co/4XyS5FT1UN - @PeteWilliamsNBC — NBC News (@NBCNews) May 18, 2018

NEW: @KHOU is reporting at least 8 students are dead in the shooting incident at Texas High School. The shooter is in custody https://t.co/GL0ECC14gT pic.twitter.com/3z8ipeowtG — CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 18, 2018

«Ένα πρόσωπο εισέβαλε με ένα τουφέκι και άρχισε να πυροβολεί και ένα κορίτσι τραυματίστηκε στο πόδι» δήλωσε μια αυτόπτης μάρτυρας στο τηλεοπτικό δίκτυο KTRK. Η ίδια διευκρίνισε ότι τα παιδιά έτρεξαν να σωθούν.

Σε βίντεο που προβλήθηκε σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται αστυνομικοί να συνοδεύουν μαθητές εκτός του κτιρίου και κατόπιν να τους υποβάλλουν σε σωματικό έλεγχο αναζητώντας τυχόν όπλα.

Μαθήτρια είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι στις 07.45 ήχησε ο συναγερμός για φωτιά και οι μαθητές βγήκαν από τις τάξεις. Ορισμένα παιδιά νόμιζαν ότι άκουσαν πυροβολισμούς.

Σημειώνεται, ότι σε ανάρτηση του το Reuters News στο Twitter επιβεβαίωσε τους τραυματισμούς από το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση είναι ακόμα «ενεργή», ωστόσο βρίσκεται υπό έλεγχο.

JUST IN: Injuries confirmed from high school shooting in Santa Fe, Texas; school district says situation is 'active but contained' pic.twitter.com/spPi8QaEKW — Reuters U.S. News (@ReutersUS) 18 Μαΐου 2018

Φωτογραφία AP