Σκοπιανά ΜΜΕ: «Δημοκρατία της Μακεδονίας του Ίλιντεν» η νέα προτεινόμενη ονομασία

Σε νέα ενδεχόμενη ονομασία της πΓΔΜ, πέρα από τις πέντε προτεινόμενες που είχαν γίνει ήδη γνωστές, αναφέρονται ΜΜΕ της γείτονος χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν Μέσα της πΓΔΜ, η νέα προτεινόμενη ονομασία που συζήτησαν ο Ζ. Ζάεφ με τον Αλ. Τσίπρα είναι "Republika Ilindenska Makedonija" - στα αγγλικά Republic of Ilinden Macedonia, ελληνικά πιθανώς «Δημοκρατία της Μακεδονίας του Ίλιντεν» - με αναφορά στην εξέγερση του Ίλιντεν, που έλαβε χώρα το 1903.

Πρόκειται για την επανάσταση σλαβοφώνων της Μακεδονίας από την αυτονομιστική οργάνωση Εσωτερική Μακεδονο-Αδριανουπολιτική Επαναστατική Οργάνωση τον Ιούλιο/Αύγουστο του 1903 ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία γιορτάζεται σήμερα στη πΓΔΜ ως εθνική επέτειος.

Σύμφωνα με το ΜΙΑ News, η κυβέρνηση στα Σκόπια «ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει τις αναφορές των ΜΜΕ που θέλουν την τελευταία πρόταση στις συζητήσεις για το ονοματολογικό με την Ελλάδα να είναι "Republika Ilindenska Makedonija"».

The Government neither confirms nor denies media reports that the latest #Macedonia -n proposal in the name talks with #Greece was Republika Ilindenska Makedonija (Republic of Ilinden Macedonia)

Υπενθυμίζεται ότι τα υπόλοιπα πέντε ονόματα που βρίσκονται επίσημα υπό διαπραγμάτευση είναι:

- Republika Nova Makedonija (Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας)

- Republika Severna Makedonija (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)

- Republika Gorna Makedonija (Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας

- Republika Vardarska Makedonija (Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη)

- Republika Makedonija (Skopje) [Δημοκρατία της Μακεδονίας (Σκόπια)

The new name for #Macedonia is likely to be The Republic of Ilinden Macedonia (which refers to the most important holiday in the country). This is a 'step up' from from the previous 'Upper Macedonia'.