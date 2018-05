Μπ. Γκέιτς: Ο Τραμπ με ρώτησε... τη διαφορά μεταξύ HIV και HPV

Τις επίμονες ερωτήσεις αλλά και τη σύγχυση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με απλά ιατρικά ζητήματα αφηγήθηκε ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς σε συνάντηση με υπαλλήλους του.

Στο βίντεο που προβλήθηκε από το δίκτυο MSNBC, εμφανίζεται ο Γκέιτς να διηγείται το θέμα των συζητήσεων που είχε με τον Τραμπ τις δύο φορές που συναντήθηκαν, μετά την εκλογή του δεύτερου στην προεδρία των ΗΠΑ.

"Και τις δύο φορές ήθελε να μάθει αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του ιού HIV (ευθύνεται για το AIDS) και του HPV (των ανθρώπινων θηλωμάτων). Έτσι, είχα την ευκαιρία να του εξηγήσω πως... είναι πολύ δύσκολο να μπερδέψεις αυτούς τους δύο πολύ γνωστούς ιούς.

Την ερώτηση αυτή ακολούθησε μια συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν τα εμβόλια, ένα θέμα αμφιλεγόμενο στις ΗΠΑ, καθώς πολλοί απλοί πολίτες αλλά και βουλευτές ακόμα πιστεύουν ότι οι εμβολιασμοί είναι επιβλαβείς.

"Και στις δύο συναντήσεις μας με ρωτούσε αν τα εμβόλια είναι κακό πράγμα καθώς σκεφτόταν να συστήσει μια επιτροπή που θα ερευνούσε αν είναι όντως έτσι. Νομίζω ότι τον επηρέασε ο Ρόμπερτ Κένεντυ Τζούνιορ (νομικός και ακτιβιστής, γιος του Μπομπ Κένεντυ) λέγοντάς του ότι τα εμβόλια είναι βλαβερά. Εγώ του απάντησα αμέσως: Όχι, δεν ισχύει. Μην το κάνειςαυτό, θα είναι πολύ κακό", είπε ο Μπιλ Γκέιτς.

