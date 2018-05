Η Β. Κορέα απειλεί να ματαιώσει τη συνάντηση Κιμ Γιονγκ Ουν - Ντ. Τραμπ

Η Βόρεια Κορέα ανέστειλε τις συνομιλίες σε ανώτατο επίπεδο με τη Νότια Κορέα και απειλεί να ματαιώσει και τη σύνοδο κορυφής του ηγέτη της, Κιμ Γιονγκ Ουν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιουνίου στη Σιγκαπούρη.

Η Πιονγκγιάνγκ επικαλείται ως αφορμή τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα.

Οι ασκήσεις αυτές συνιστούν μια "πρόκληση" εν μέσω της βελτίωσης των σχέσεων της Βόρειας και της Νότιας Κορέας, μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο KCNA.

