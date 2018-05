Μικρής έκτασης επεισόδια στο Λονδίνο μεταξύ υποστηρικτών και επικριτών του Ερντογάν

Προασπιστές της ελευθερίας του Τύπου και Κούρδοι ακτιβιστές διαδήλωσαν σήμερα στο Λονδίνο πριν από τη συνάντηση μεταξύ της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έγινε δεκτός από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Σήμερα το μεσημέρι, ο επικεφαλής του τουρκικού κράτους και η σύζυγός του Εμινέ Ερντογάν έγιναν δεκτοί από τη βασίλισσα, στο πλαίσιο μιας ιδιωτικής ακρόασης στην «αίθουσα 1844» των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

Η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις στη Βρετανία και δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν νωρίτερα σήμερα κοντά στη Ντάουνινγκ Στριτ ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα, μεταξύ άλλων, της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα.

Μαζί τους, συμμετείχαν στην κινητοποίηση φιλοκούρδοι διαδηλωτές, οι οποίοι κρατούσαν πλακάτ με το πρόσωπο του Ερντογάν και τη λέξη «Τρομοκράτης», καθώς και μια σημαία με τη φωτογραφία του φυλακισμένου Κούρδου ηγέτη Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Μικρής έκτασης συγκρούσεις σημειώθηκαν όταν υποστηρικτές του Ερντογάν κρατώντας τουρκικές σημαίες θέλησαν να διαδηλώσουν μπροστά από τους φιλοκούρδους διαδηλωτές. Η αστυνομία επενέβη για να διαλύσει τα αντίπαλα στρατόπεδα.

Scenes outside 10 Downing today as police clash with protesters over Theresa May's treatment of Erdogan.#ErdoganNotWelcome pic.twitter.com/ou1E5JoclJ