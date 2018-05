Ανεβαίνουν οι τόνοι Ισραήλ - Τουρκίας με φόντο τη Γάζα

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ μετά τα χθεσινά γεγονότα στη Γάζα, με τις δύο χώρες να απελαύνουν εκατέρωθεν διπλωματικούς ακόλουθους και τους ηγέτες τους, Ταγίπ Ερντογάν και Μπένιαμιν Νετανιάχου, να ανταλλάσσουν οξείς χαρακτηρισμούς.

«Ο Ερντογάν είναι ένας από τους μεγάλους υποστηρικτές της Χαμάς και συνεπώς αναμφίβολα γνωρίζει καλά την τρομοκρατία και την σφαγή», ανέφερε στο Twitter ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στον απόηχο δηλώσεων του Τ. Ερντογάν, ο οποίος χαρακτήρισε χθες το Ισραήλ «κράτος τρομοκράτη».

«Τον συμβουλεύω να μην μας κάνει κήρυγμα ηθικής», προσέθεσε ο Μπ. Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο επανήλθε με νέα απάντησή του χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ «κράτος απαρτχάιντ» και κατηγορώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι έχει «παλαιστινιακό αίμα στα χέρια του».

«Ο Νετανιάχου είναι ο πρωθυπουργός ενός κράτους απαρτχάιντ που κατέλαβε εδάφη ενός ανυπεράσπιστου λαού εδώ και περισσότερα απο 60 χρόνια, παραβιάζοντας τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Έχει παλαιστινιακό αίμα στα χέρια τους και δεν μπορεί να καλύψει τα εγκλήματά του κάνοντας επίθεση στην Τουρκία», έγραψε ο πρόεδρος Ερντογάν επίσης στον λογαριασμό του στο Twitter.

"Θέλεις ένα μάθημα ανθρωπιάς; Διάβασε τις Δέκα Εντολές", συνέχισε, απευθυνόμενος στον Νετανιάχου.

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.



He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.



Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments.