Ένταση μεταξύ Τούρκων και Κούρδων στo Λονδίνο

Περίπου 300 Κούρδοι διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στην Ντάουνιγκ Στριτ, διαμαρτυρόμενοι για την σημερινή συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με την Τερέζα Μέι, με αποτέλεσμα να έρθουν σε αντιπαράθεση υποστηρικτές του Τούρκου προέδρου που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, η βρετανική αστυνομία απομάκρυνε τους Τούρκους διαδηλωτές ωστόσο η ένταση συνεχίστηκε καθώς οι Κούρδοι συγκρούστηκαν και με τις αστυνομικές δυνάμεις καθώς διαμαρτύρονταν για την προσαγωγή ενός Κούρδου διαδηλωτή.

Demonstrators outside @10DowningStreet. Turkish President #Erdogan meeting British PM #TheresaMay. Police separating pro Erdogan on one side (not many of them) and protestors. #London #Turkey #UK pic.twitter.com/BFkqy4bwlD