Ο εκνευρισμός του Ερντογάν από ερώτηση δημοσιογράφου του BBC

Εκνευρισμό προκάλεσε στον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ερώτηση δημοσιογράφου του BBC περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Όταν η δημοσιογράφος Ζεινάμπ Μπαντάουι τού επισήμανε τις ανησυχίες του Ανωτάτου Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ζείντ Ραάντ αλ Χουσεΐν, για την αυξανόμενη καταστολή στην Τουρκία ενόψει των πρόωρων εκλογών, ο Ερντογάν φανερά εκνευρισμένος απάντησε:

«Μη με κάνετε να γελάω! Οι άνθρωποι στους οποίους αναφέρεστε είναι προκατειλημμένοι. Στην Τουρκία έχουμε τις κάλπες. Διεθνείς παρατηρητές θα έρθουν να παρακολουθήσουν την διαδικασία και καλούμε και άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο. Οι πολίτες θα ψηφίζουν παρουσία όλων αυτών των παρατηρητών. Όταν θα καταμετρηθούν οι ψήφοι θα δούμε ποιός θα είναι ο νικητής. Αν νικήσουμε ξανά όλοι θα πρέπει να σεβαστούν το αποτέλεσμα. Αν δεν νικήσουμε θα το σεβαστούμε κι αυτό. Τόσο απλά είναι τα πράγματα».

#Erdogan got infuriated with a hardball question by @TheZeinabBadawi of @BBCHARDtalk after she cited concerns of the UN Human Rights High Commissioner Zeid Ra'ad al-Hussein on growing repression in #Turkey ahead of snap elections. pic.twitter.com/7kOIclRCrS