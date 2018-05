Μπορεί η Public να γίνει η ελληνική Amazon;

Του Γιάννη Γορανίτη

Η Public αποκάλυψε τα φιλόδοξα σχέδιά της να ιδρύσει το πρώτου online marketplace στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα αναμένεται να λειτουργήσει σε λίγες ημέρες υπό τη σκέπη του public.gr. Όπως μας ενημέρωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Χρήστος Καλογεράκης, στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αλλάξουν τα δεδομένα στο ελληνικό ecommerce, αλλά και γενικότερα στο εγχώριο επιχειρείν.

Αυτό που ουσιαστικά θέλει να πετύχει το Public είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα και να διασφαλίσει όλες τις τεχνικές προϋποθέσεις ώστε μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις να μπουν στον άκρως κερδοφόρο στίβο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ουσιαστικά, το περιγράφουν ως ένα online mall στο οποίο θα βρουν στέγη πολυάριθμα ελληνικά καταστήματα με τη λογική του shop in a shop μέσα στο public.gr.

Το site με τα σημερινά δεδομένα δέχεται περίπου 41 εκατ. επισκέψεις ετησίως, ενώ συνεισφέρει το 20% του συνολικού τζίρου της εταιρείας. Εκτιμάται επίσης ότι η συνολική πίτα του ecommerce στη χώρα ξεπερνά τα €4,5 δισ., ποσό που αναμένεται να αυξηθεί αισθητά το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ποιοι θα πωλούν τα προϊόντα τους στο Public Marketplace και με ποιους όρους

Ήδη, στο νέο σχήμα έχουν ενταχθεί 47 συνεργάτες, με 20 από αυτούς να έχουν ήδη ανεβάσει στην πλατφόρμα τα προϊόντα τους. Σύντομα, θα ενταχθούν αρκετά ακόμη μικρά και μεγάλα καταστήματα, που θα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου, χωρίς να επενδύσουν ούτε ένα ευρώ.

Το κόστος για κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει θα είναι €39 μηνιαίως ανεξαρτήτως μεγέθους ή τζίρου. Όπως ανέφερε ο κ. Καλογεράκης το ποσό αυτό λειτουργεί ως ένδειξη «δέσμευσης» από τη μεριά των καταστηματαρχών και δεν είναι αυτοσκοπός για τα Public. Για κάθε πώληση που θα γίνεται μέσω του Marketplace, το Public θα λαμβάνει μια προμήθεια ύψους 10-15%, αναλόγως το είδος του προϊόντος. Να σημειώσουμε, βέβαια, ότι όλες οι παραγγελίες θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας του public.gr, αλλά θα διεκπεραιώνονται από τα καταστήματα.

Η επιλογή των καταστημάτων θα γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να προστατευτεί το κύρος της πλατφόρμας και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε πρώτη φάση, οι κατηγορίες που θα ενταχθούν στην πλατφόρμα είναι: βρεφικά είδη, είδη σπιτιού, γυμναστικής, προσωπικής φροντίδας, χόμπι, αυτοκινήτου και μηχανής, ταξιδιού, εποχικά κ.ά. Μεταξύ των πρώτων συνεργατών συναντάμε καταστήματα όπως τα: Βaby City, Βlue Green, GRC ΤECH, Just Βaby, Κiddo, Κidscom, Κoolfly, Lapin Hοuse, Μedisana, Μother Vision, Μunchkin, One of Οne, Οutdoor Μarket, Peramax, Power Force, Safe Βebe, Τerramare, Τsirikos, Unigreen, Visual Store, Ζakcret Sports, Ζeus κ.ά.

Το εγχείρημα υποστηρίζεται και από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA). O Πρόεδρος του συνδέσμου Φώτης Αντωνόπουλος είπε ότι θεωρεί το Marketplace του Public «ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορούν ολοένα και περισσότεροι έμποροι να πωλούν online τα προϊόντα τους», ενώ αναφέρθηκε και στα οφέλη που θα έχει για τον καταναλωτή η ίδρυση της νέας πλατφόρμας.

«Δεν φοβόμαστε την Amazon»

Τα στελέχη των Public δεν έκρυψαν τις προθέσεις τους. «Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δημιουργούμε το ελληνικό Amazon» δήλωσε ο κ. Καλογεράκης, εστιάζοντας στη μεγάλη δυναμική του ηλεκτρονικού εμπορίου και στο διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού.

Όπως μας είπε ο κ. Καλογεράκης στόχος δεν είναι η ποσότητα, δηλαδή η προσφορά χιλιάδων κωδικών από εκατοντάδες καταστήματα. Αντίθετα, στοχεύουν στην παροχή μιας ολοκληρωμένης και ποιοτικής εμπειρίας στους πελάτες. Για τον ίδιο λόγο η ομάδα που «τρέχει» το project δεν βιάζεται να πολλαπλασιάσει τους όγκους.

Επίσης, έγινε σαφές ότι δεν θα γίνει προσπάθεια να «χτυπηθούν» οι τιμές προς τα κάτω, μια πρακτική που συνηθίζεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο επικεφαλής του Public τόνισε επίσης ότι η πλατφόρμα δεν τοποθετείται σε καμία περίπτωση ως ανταγωνιστική του Skroutz, αφού στόχος δεν είναι η σύγκριση τιμών αλλά η απευθείας πώληση προϊόντων.

Πληροφορηθήκαμε, άλλωστε, ότι η επένδυση του ομίλου Olympia ανέρχεται σε €1,2 εκατομμύρια και ανάλογα με την πορεία του εγχειρήματος αναμένεται να φτάσει έως και €1,45 εκατ. Το χτίσιμο της υπερσύγχρονης πλατφόρμας έγινε με τη βοήθεια της πρωτοπόρου στον κλάδο Mirakl με πολυετή εμπειρία και συνεργασία με τους κορυφαίους εμπόρους παγκοσμίως.

Όταν ο διευθύνων σύμβουλος των Public, Χρήστος Καλογεράκης ρωτήθηκε για την πιθανότητα να έλθει στη χώρα μας η Amazon με ευθέως ανταγωνιστική πλατφόρμα (λειτουργεί, άλλωστε, αντίστοιχα marketplace σε 10 χώρες), απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν φοβόμαστε την Amazon». Το επόμενο διάστημα θα διαπιστώσουμε αν δικαιώθηκαν