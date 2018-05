«Ηρεμία» και μικρά κέρδη στη Wall

Με μικρά κέρδη ξεκίνησαν την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street με τον βιομηχανικό δείκτη να οδεύει για την όγδοη διαδοχική ημέρα κερδών.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές στα ξένα πρακτορεία, φαίνεται πως στις τάξεις των επενδυτών έχουν υποχωρήσει οι ανησυχίες σε πολλά μέτωπα, όπως τον πληθωρισμό, την αύξηση των επιτοκίων αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις ή τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 103,20 μονάδες ή 0,42% και κινείται στις 24.937 μονάδες, ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά 47,98 μονάδες ή 0,65% και βρίσκεται στις 7.449 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 10,01 μονάδες ή 0,39% και κινείται στις 2.789 μονάδες.

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ για την αποφυγή ενός εμπορικού πολέμου με επιβολή δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα τους. Ένα tweet του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή έδωσε έναν «τόνο αισιοδοξίας» καθώς έλεγε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Κινέζο Πρόεδρο για τις δραστηριότητες του κινεζικού κολοσσού τηλεπικοινωνιών ΖΤΕ στις ΗΠΑ.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!