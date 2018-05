Τραμπ και Νετανιάχου χαιρετίζουν τα εγκαίνια της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των εγκαινίων της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα «καταπληκτική» με ανάρτηση του στο Twitter.

«Η κλιμάκωση προς την τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 έχει ήδη αρχίσει», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter, υπογραμμίζοντας πως το τηλεοπτικό δίκτυο Fox, το οποίο παρακολουθεί ανελλιπώς κάθε πρωί, θα μεταδώσει απ' ευθείας την τελετή.

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel!