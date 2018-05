Παρέμβαση Τραμπ για να σωθεί η κινεζική ΖΤΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση του στο Twitter είπε πως ζήτησε από το υπουργείο εμπορίου να βρει τρόπο για να μπορέσει η κινεζική ΖΤΕ να ξεκινήσει πάλι τις εργασίες της, μετά την απαγόρευση προμήθειας των προϊόντων της από αμερικανικές εταιρείες.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!