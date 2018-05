ΔΝΤ και Αργεντινή συμφώνησαν σε ταχεία σύναψη μνημονίου

Το ΔΝΤ εργάζεται για την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το νέο πρόγραμμα στήριξης της Αργεντινής δήλωσε η επικεφαλής του Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον υπουργό Οικονομικών της χώρας, Νίκο Ντουχόβνε.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η κα Λαγκάρντ αναφέρει ότι έδωσε εντολή στην αποστολή του Ταμείου να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τις Αρχές για την κατάρτιση του προγράμματος, ενώ παράλληλα εξέφρασε την «έντονη στήριξή» της για τις μεταρρυθμίσεις που έχει προωθήσει τα τελευταία χρόνια το Μπουένος Άιρες.

I met with Minister @NicoDujovne to discuss #Argentina’s request for financial support. It was a timely opportunity to hear how best we can support their efforts. Argentina is a valued member of the IMF, and I expressed our readiness to continue to assist the country. pic.twitter.com/2GcuFWAr8P