Άγριες Αγορές (ΙΙ)

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου

Στο χθεσινό άρθρο αναφερθήκαμε στη διάρθρωση του οικοσυστήματος των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Παράγοντες με αντικρουόμενα συμφέροντα συναλλάσσονται με σκοπό το κέρδος. Αυτός που αγοράζει περιμένει την αγορά να ανεβεί και αυτός που πουλάει περιμένει την αγορά να πέσει. Γύρω από αυτή τη συναλλαγή υπάρχουν οι αναλυτές που υπερθεματίζουν με προτάσεις αγοράς και πώλησης, οι brokers που μεσολαβούν στις συναλλαγές, οι εκκαθαριστές που εγγυώνται τον διακανονισμό των συναλλαγών, οι εποπτικές αρχές που παρακολουθούν την τήρηση των κανόνων της αγοράς κ.λπ.

Όσοι απευθύνονται στις αγορές για να αντλήσουν κεφάλαια λίγο-πολύ έρχονται σε επαφή με όλη αυτή την ετερογενή κοινότητα. Οι εκκαθαριστές και οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι ουδέτεροι στη διαδικασία της εύρεσης κεφαλαίων, καθώς η αρμοδιότητά τους αφορά τη διαπραγμάτευση των τίτλων χρέους στη δευτερογενή αγορά, ως προς την εκπλήρωση των συναλλαγών και την τήρηση των κανόνων.



Όποιος βγαίνει στις αγορές για να ζητήσει κεφάλαια, πρέπει να έχει να παρουσιάσει μια ιστορία. Ποιος είναι, γιατί ζητάει τα κεφάλαια, πού θα τα κατευθύνει, αν θα μπορέσει να πληρώνει τους τόκους και να αποπληρώσει τα κεφάλαια, αν η πορεία των δεδομένων του εγγυάται μια ομαλή λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς κ.λπ. Πολλές φορές οι υποψήφιοι επενδυτές θέτουν ερωτήματα του τύπου «can you deliver?» (θα μπορέσεις να εκπληρώσεις αυτά που υπόσχεσαι;) ή ζητούν «to put skin on the table» (πάρε και εσύ το ρίσκο που θα πάρουμε κι εμείς). Εκείνο που απαιτούν πάντως σε κάθε περίσταση είναι το κλασσικό WYSIWYG, δηλαδή «What you see is what you get» (αυτό που βλέπεις είναι αυτό που θα πάρεις). Εκφράσεις που δείχνουν πως οι αγορές απεχθάνονται τις εκπλήξεις, την αβεβαιότητα, τα ασαφή δεδομένα. Και όποτε κάτι δεν δείχνει καθαρό, εμπεριέχει ρίσκο ή έχει αβέβαιη εξέλιξη, τότε η τιμολόγηση, δηλαδή το κόστος του δανεισμού, κλιμακώνεται προς τα πάνω.

Ας σκεφτούμε λοιπόν τους υπουργούς που χρησιμοποιούν επιχειρηματολογία επιπέδου σαρανταποδαρούσας και εκδοροσφαγέων να προσπαθούν να πείσουν τις αγορές να τους δανείσουν, την ίδια στιγμή που η υποσχεσιολογία τους και η ιδεολογική τους εμμονή αντιτίθενται 100% στις πολιτικές και στους όρους των αγορών. Ίσως έχουν ακόμα στο μυαλό τους πως είναι το κέντρο της γης, η εστία των εξελίξεων, οι πρωταγωνιστές της ιστορίας. Δυστυχώς, δεν είναι τίποτα παραπάνω από αναξιόπιστα και εμμονικά άτομα που πειραματίζονται στις πλάτες μιας χώρας. Και, φυσικά, «they cannot deliver»!

Αναδημοσίευση από τον Φιλελεύθερο της 8/5

Φωτογραφία: APImages