Ο Ντ. Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη πέντε ηγετών του ISIS

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι πέντε «πλέον καταζητούμενοι» διοικητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος έχουν συλληφθεί, αναφερόμενος στη σύλληψη των πέντε ηγετικών στελεχών της τζιχαντιστικής οργάνωσης από το Ιράκ.

«Οι Πέντε Πλέον Καταζητούμενοι ηγέτες του ISIS μόλις συνελήφθησαν!» έγραψε ο Τραμπ σε ένα μια ανάρτηση στο Twitter, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured!