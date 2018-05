Στη Σιγκαπούρη στις 12 Ιουνίου η σύνοδος κορυφής Τραμπ - Κιμ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του στο twitter ότι θα συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στις 12 Ιουνίου στη Σιγκαπούρη.

"Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Κιμ Γιονγκ Ουν και εμού θα πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη στις 12 Ιουνίου. Θα προσπαθήσουμε και οι δύο να την κάνουμε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για την Παγκόσμια Ειρήνη!", έγραψε χαρακτηριστικά ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!