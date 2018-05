Η Βόρεια Κορέα απελευθέρωσε τρεις Αμερικανούς κρατούμενους

Tρεις αμερικανοί που κρατούντο ως φυλακισμένοι στη Βόρεια Κορέα, απελευθερώθηκαν και κατευθύνονται στην πατρίδα τους, σε μία ένδειξη καλής θέλησης που δείχνει ο Κιμ Γιονγκ Ουν, πριν την προγραμματισμένη συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο αμερικανός πρόεδρος, αναφέρει πως «με ικανοποίηση σας ενημερώνω πως ο υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο βρίσκεται στον αέρα με κατεύθυνση τις ΗΠΑ από τη Βόρεια Κορέα, έχοντας μαζί του τους 3 θαυμάσιους κυρίους που όλοι ανυπομονούμε τόσο να συναντήσουμε» και προσθέτει πως «φαίνεται πως είναι καλά στην υγεία τους ενώ να σας πως ότι η ημερομηνία και η τοποθεσία για τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βόρειας Κορέας έχουν κανονιστεί».

Με νέα ανάρτησή του, ο Τραμπ αναφέρει πως ο Πομπέο και οι «καλεσμένοι» του θα αφιχθούν στην αεροπορική βάση Άντριους στις 2 μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) και σημειώνει πως ο ίδιος θα είναι εκεί για να τους συναντήσει.

