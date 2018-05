Εκρηκτική άνοδος για ανέπαφες συναλλαγές στην Ελλάδα

Του Γιάννη Γορανίτη

Περισσότερες από τις μισές συναλλαγές με κάρτες στην Ελλάδα είναι πλέον ανέπαφες. Σύμφωνα με στοιχεία της Mastercard, το 58% των συναλλαγών που διενεργούνται με κάρτα σε φυσικό περιβάλλον πραγματοποιούνται ανέπαφα. Η εντυπωσιακή αύξηση ξεπέρασε το 180% τον τελευταίο χρόνο σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2017.

Τόσο η άνοδος των ανέπαφων συναλλαγών, όσο και η σταθερή αύξηση της χρήσης καρτών στην Ελλάδα (+45% το 2017, αν και η μέση αξία συναλλαγής μειώθηκε περίπου κατά 35%), συγκλίνουν στο ότι η χώρα μας είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές. Υπάρχουν βέβαια πολλά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, λόγω της ανόδου του ηλεκτρονικού εμπορίου και της σταδιακής προσαρμογής του εμπορικού κόσμου στη νέα ψηφιακή εποχή.

Η χώρα μας, άλλωστε, απέχει αρκετά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο πληρωμών μέσω POS. Είναι ενδεικτικό ότι παρά την εντυπωσιακή αύξηση, οι συναλλαγές που γίνονται μέσω τερματικών πληρωμών αντιπροσωπεύουν λιγότερο του 10% του ΑΕΠ, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται περί του 20%, ενώ σε προηγμένες αγορές όπως το Ην. Βασίλειο προσεγγίζει το 50% του ακαθάριστου προϊόντος. Η χώρα μας, πάντως, που το 2015 βρισκόταν στην τελευταία θέση της σχετικής λίστας, σήμερα είναι έκτη από το τέλος.

«Απαραίτητη η ψηφιοποίηση της οικονομίας»

Τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο ετήσιο Innovation Forum Athens 2018 που διοργανώθηκε από τη Mastercard με θέμα «Empowering you to the Digital Economy».

Στο περιθώριο του Innovation Forum, η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, μας μίλησε για την ψηφιακή στρατηγική της εταιρείας αλλά και την αναγκαιότητα προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας στη νέα εποχή.

Η κ. Παλημέρη εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι η ανοδική πορεία των συναλλαγών με κάρτες θα συνεχιστεί, λόγω και του νομοθετικού πλαισίου που ευνοεί τις συναλλαγές χωρίς μετρητά, αλλά και της περαιτέρω ψηφιοποίησης της οικονομίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που μοιράστηκε μαζί μας η επικεφαλής της Mastercard στην Ελλάδα, η χώρα έχει βρεθεί στην πρώτη θέση κατοχής POS, χωρίς όμως αυτή η επίδοση να αντικατοπτρίζεται άμεσα και στους τζίρους. «Αρκετοί επαγγελματίες τα εγκαθιστούν, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν», μας είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη εκπαίδευσης και μεγαλύτερης εξοικείωσης των μικρομεσαίων εμπόρων και των υπόλοιπων επαγγελματιών.

Περισσότερες συναλλαγές και μέσω κινητού

Αναμφίβολα, στην ανοδική πορεία συμβάλλουν και οι νέες τεχνολογίες και η μεγάλη διείσδυση των έξυπνων κινητών στην εγχώρια αγορά. Όσο μάλιστα εξελίσσονται οι εφαρμογές συναλλαγών και ενισχύεται η ασφάλεια, τόσο περισσότεροι χρήστες θα επιλέγουν το smartphone για τις αγορές τους.

Σύμφωνα με στελέχη της Mastercard, πολύ σύντομα θα διατεθούν λύσεις ανέπαφων συναλλαγών μέσω κινητού και από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, αξιοποιώντας τη λύση Masterpass – υπενθυμίζουμε ότι προς το παρόν διαθέσιμο στους καταναλωτές είναι μόνο το ψηφιακό πορτοφόλι myAlpha wallet.

Προφανώς, η Mastercard δεν αρκείται στα smartphones, αλλά προσφέρει καινοτόμες λύσεις πληρωμών και μέσω άλλων συσκευών: μέσω π.χ. ενός «έξυπνου» διαδραστικού καθρέφτη, ενός smart τραπεζιού για εστιατόρια και καφέ, αλλά και ενός ποδηλάτου που πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πληρωμές.

Κι όλα αυτά δεν είναι θεωρητικά concepts, αλλά λειτουργικά συστήματα πληρωμών που είχαμε ευκαιρία να δοκιμάσουμε στο Mastercard Innovation corner.