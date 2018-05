Η μείωση των συντάξεων φέρνει κοσμογονικές εμφανίσεις

Του Αντώνη Πανούτσου

Ο Ιανουάριος του 2019 είναι επτά μήνες μακριά. Όταν θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις. Και στην κυβέρνηση έχει πέσει ένας μικροπανικός. Το αποτέλεσμα είναι αυτοσχεδιασμοί. Έτσι η Θεανώ Φωτίου την Δευτέρα το πρωί στον Σκάι είπε ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν όπως είπε ο Τσακαλώτος αλλά «Υπάρχει μια ρευστότητα. Και πολιτική και δημοσιονομική. Η οποία λέει ότι όλα αυτά ψηφίστηκαν κάτω από την απειλή και τις εκτιμήσεις ότι δεν πιάνουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Τώρα που τα πιάσαμε και δεν το επιθυμούσαμε. Θα έλθει η ώρα που πρέπει και όλοι θα το καταλάβουν».



Όταν της είπαν ότι ο Βούτσης και ο Τσακαλώτος είπαν ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί και δεν γίνεται η κυβέρνηση να τον επαναδιαπραγματευθεί μίλησε έξω από τα δόντια «Είναι γνωστό ότι έτσι συμβαίνουν τα πράγματα. Έτσι συμβαίνουν τα πράγματα όταν ψηφίζεις ένα θέμα. Αλλά είμαστε σε μία φάση μετάβασης. Η μετάβαση είναι κοσμογονική. Και φέρνει και άλλα πράγματα μαζί της. Επομένως να περιμένετε».

Να περιμένουν. Ακούγοντας τον Νίκο Φίλη να λέει. «Εφόσον η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, να μην εφαρμοστούν τα μέτρα που αφορούν στις περικοπές των συντάξεων. Η δημοσιονομική κατάσταση επιτρέπει να μην εφαρμοστούν οι περικοπές συντάξεις από 1.1.2019». Την 10 μελή χορωδία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να τραγουδάει το επαναστατικό «Να μην μειωθούν οι συντάξεις και το αφορολόγητο». Την διασκευή του Don’t worry be happy σε στίχους Μίμη Δημητριάδη να στέλνει το χαρούμενο μήνυμα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αφού με τα σημερινά δεδομένα η οικονομία ανακάμπτει, το ΑΕΠ του 2017- 2018 θα είναι μεγαλύτερο και οι συντάξεις δεν θα απομειωθούν κατά μέσο όρο 8%, αλλά μόλις 1% ή 2% ή θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα.

Εκτός αν προτιμούν πρόζα και τον Βούτση με τον Τσακαλώτο να λένε ότι ο νόμος για τις συντάξει δεν παίρνεται πίσω και είναι λάθος να στέλνονται τέτοια μηνύματα. Ιδιαίτερα στο εξωτερικό. ‘Η να ακούν τον Χρήστο Σπίρτζη στην διασκευή του αποφθέγματος του Lyndon B. Johnson για τον Gerry Ford «He is so dumb that he cannot fart and whistle at the same time» να λέει ότι οι ικανότητες της κυβέρνησης δεν φτάνουν για να ασχολείται ταυτόχρονα με τις συντάξεις και την έξοδο από το μνημόνιο «Θα τα δούμε αργότερα τα θέματα των συντάξεων. Έχουμε πάρει εντολή η χώρα να βγει από τα Μνημόνια και αυτό θα συμβεί τον Αύγουστο».

Ολα αυτά δεν σημαίνουν τίποτα περισσότερο από ότι τον Μάιο του 2016 με τον νόμο Κατρούγκαλου για τις συντάξεις δανείστηκε χρόνο από την τρόικα που τον Ιανουάριο του 2019 πρέπει να αποπληρώσει. Και ποια είναι η στρατηγική του ; Πιστολίζει τον νόμο και οι ευρωπαίοι πατάνε το κουμπί όπως φοβούνται ο Τσακαλώτος και ο Βούτσης και λένε να μην στέλνονται λάθος μηνύματα ; Δεν τον πιστολίζει και αρχίζει τις παπάτζες με τα κοσμογονικά και τα «Μπορεί να σου κόψαμε την σύνταξη 30% αλλά μειώσαμε την εισφορά αλληλεγγύης 2.2%» στο στιλ του Δημητριάδη; Κάνει δικό του λογαριασμό και βλέπει ότι τα νούμερα του βγαίνουνε οπότε η «Η δημοσιονομική κατάσταση επιτρέπει να μην εφαρμοστούν οι περικοπές συντάξεις από 1.1.2019» που είπε και ο Φίλης ;

Η απάντηση είναι ότι τον ΣΥΡΙΖΑ όπως και τους ΑΝΕΛ τους ενώνει ο μαγικός αριθμός 154. Η βασική κυβερνητική πλειοψηφία. Στα υπόλοιπα το μόνο που ενδιαφέρει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι να δημιουργήσουν χαρακτήρες. «Ο ευρωπαϊστής» ο Τσακαλώτος. «Η πιστή στον αρχηγό» όπως η Φωτίου. Ο «προδομένος επαναστάτης» όπως ο Φίλης. Είναι χαρακτήρες για ένα έργο που δεν έχει γραφτεί ακόμα. Θα γραφτεί μετά τις εκλογές, αν η διαφορά είναι μεγάλη και κάθε κάθε ένας θα στηρίζει τον χαρακτήρα του. Σε μία κοσμογονική σύγκρουση. Όχι για την μείωση των συντάξεων αλλά για τον νέο ηγέτη της αριστεράς.