Ο Ντ. Τραμπ ανακοινώνει αύριο την απόφασή του για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αύριο το απόγευμα θα γνωστοποιήσει την απόφασή του σχετικά με τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Θα ανακοινώσω αύριο την απόφασή μου για τη συμφωνία με το Ιράν, στον Λευκό Οίκο στις 14:00» (9 μ.μ. ώρα Ελλάδος), έγραψε συγκεκριμένα σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό του στο twitter, ο Ντ. Τραμπ.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.