ΕΚΤ: Ένας πόλεμος δασμών θα εκτροχίαζε την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας

Για κίνδυνο εκτροχιασμού της παγκόσμιας οικονομίας προειδοποιεί σε περίπτωση κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων σε σημερινή της ανάλυση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα , τονίζοντας μάλιστα ότι μια τέτοια εξέλιξη θα πλήξει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ.



Η έκθεση, με τίτλο: «Implications of rising trade tensions for the global economy - Συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία από την αύξηση των εμπορικών εντάσεων», η ΕΚΤ σημειώνει ότι οι δασμοί που έχουν ανακοινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες αποτελούν μικρό μόνο ποσοστό του εμπορίου των ΗΠΑ ή του παγκόσμιου εμπορίου και η επίπτωσή τους πιθανόν θα είναι περιορισμένη. Τα προϊόντα που επηρεάζονται από τα μέτρα αντιστοιχούν σε μόλις 2% των εισαγωγών των ΗΠΑ και των κινεζικών εξαγωγών και λιγότερο από το 0,5% του παγκόσμιου εμπορίου.

Αντιθέτως, σύμφωνα με τα στελέχη της ΕΚΤ η επίπτωση στο παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια παραγωγή θα γινόταν έντονα αισθητές σε περίπτωση αύξησης του προστατευτισμού. Σε ένα σενάριο, όπου οι ΗΠΑ αυξάνουν σημαντικά τους δασμούς στις εισαγωγές από όλους τους εμπορικούς εταίρους τους και αυτοί προχωρούν σε αντίστοιχα αντίμετρα, το αποτέλεσμα για την παγκόσμια οικονομία θα ήταν αρνητικό.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η επίπτωση θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα μεγάλη στις ΗΠΑ. Η ακριβής επίπτωση στις μεμονωμένες χώρες θα εξαρτάτο κυρίως από το μέγεθος, την εξωστρέφεια και την ένταση του εμπορίου τους με τη χώρα που επιβάλλει τους δασμούς. Γενικά, οι χώρες με τις πιο στενές εμπορικές σχέσεις με τη χώρα αυτή θα ήταν αυτές που θα επηρεάζονταν πιο αρνητικά.

Μόνο λίγες ανοικτές οικονομίες, με μικρή έκθεση στη χώρα που επιβάλλει τους δασμούς, είναι πιθανόν να ωφεληθούν από το αποτέλεσμα της εκτροπής του εμπορίου, καθώς θα είχαν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα σε τρίτες αγορές.